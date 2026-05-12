Nombrar para comprender: el "Diccionario de la desinformación" llega al Ateneo de Madrid

El Ateneo de Madrid acogerá del 16 al 29 de mayo de 2026 la exposición 'Diccionario de la desinformación', una propuesta impulsada por Newtral en el marco del proyecto europeo IberCHECK, cofinanciado por la Unión Europea, que busca acercar al público las principales tácticas y narrativas vinculadas a la desinformación.

La muestra, que se instalará en la Sala Carmen Laffon, presenta un recorrido divulgativo a través de 35 términos clave —como deepfake, firehosing o astroturfing— con el objetivo de convertir conceptos técnicos en herramientas comprensibles para la ciudadanía.

Una exposición para entender la desinformación

Según explican los organizadores, la iniciativa nace tras meses de trabajo en la elaboración de un glosario especializado que ahora se traslada a un formato expositivo. La propuesta busca ofrecer un espacio de reflexión en un entorno informativo caracterizado por la rapidez y la sobreabundancia de contenidos.

En este sentido, la exposición plantea una experiencia visual y pedagógica que invita a los visitantes a detenerse, identificar y comprender los mecanismos que influyen en la información que consumen y comparten habitualmente.

Acceso gratuito y visitas guiadas

La entrada será gratuita y estará abierta al público en horario de mañana y tarde de lunes a viernes, y con horario ampliado durante el fin de semana. Además, se han programado dos visitas guiadas gratuitas, previstas para los días 18 y 25 de mayo, para las que será necesario reservar plaza previamente.

El proyecto IberCHECK, en el que se enmarca esta iniciativa, está impulsado por laSexta, Onda Cero, Newtral y Público, y tiene como objetivo reforzar la lucha contra la desinformación mediante el uso de tecnología, inteligencia artificial y colaboración entre medios, así como fomentar la alfabetización mediática y la confianza ciudadana.