Todos los bulos que circulan sobre el hantavirus: de la falsa vacuna a las imágenes de otros años

Una vez finalizado el operativo del crucero MV Hondius en España, cada país afectado debe seguir la evolución de los pasajeros del mismo. En el caso de España, los españoles que viajaban en el barco permanecen en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, con un positivo confirmado de entre los 14 presentes en el buque.

Una crisis sanitaria de estas características siempre trae consigo la publicación de contenido falso en redes sociales. El hantavirus no ha sido excepción y numerosos bulos ya ocupan la red, como recopila Newtral.es en un artículo en el que enumeran una serie de afirmaciones sin fundamento sobre el propio virus, su propagación, imágenes sacadas de contexto, etc.

Los bulos sobre el hantavirus

Pfizer no ha presentado una nueva vacuna

La primera de ellas tiene que ver con una vacuna contra el hantavirus que por el momento no existe. Es falso que Pfizer haya presentado una dosis contra el virus, como ha asegurado la propia compañía a Newtral.es. Ni existe el artículo al que hacen referencias en redes, ni hay registros con la presentación de los datos que afirman.

El hantavirus no es un virus nuevo

Otro mensaje que ha circulado muy rápido por la red es el que asegura que el hantavirus es un virus nuevo provocado por las ratas y que comenzó en el propio crucero MV Hondius. Esto es falso, ya que los expertos documentan casos con este virus desde la década de 1950.

La propia OMS señala a Newtral que cada año hay miles de casos, pero que no se trata de un virus alarmante al comparar sus estadísticas con el número de la población mundial.

Un médico no se derrumba en plena operación al contagiarse

También ha salido a la luz un vídeo en el que un supuesto médico que se encuentra operando a un paciente se desploma al contagiarse "inmediatamente" del hantavirus, un hecho falso. El vídeo corresponde a enero de 2020 en China, cuando este profesional se mareó como consecuencia a una hipoglucemia.

La normativa internacional sobre la obligación de España con el crucero

Muchos usuarios criticaron la medida del Gobierno de acoger el crucero en el puerto canario de Granadilla de Abona, puesto que consideran que es un "engaño" que no responde al derecho internacional. La realidad es que España no tiene ninguna obligación "automática ni condicionada", sino que existe una "obligación jurídica internacional de cooperar y responder ante esta situación".

El doctor Fauci no ha recomendado el uso de mascarillas

El doctor Fauci, conocido exasesor médico de EEUU que hizo muchas apariciones durante la pandemia del Covid-19 para explicar la evolución epidemiológica, no ha aconsejado el uso de mascarillas tras esta crisis, como dicen algunos mensajes en redes que citan un entrecomillado falso.

La cuenta que originalmente publicó estas palabras se define como 'parodia', por lo que no hay ninguna prueba de que el exasesor haya realizado esta recomendación.

Macron no ha anunciado el cierre de colegios

El presidente francés no ha decretado el cierre de colegios a partir del lunes 11 de mayo y "hasta nuevo aviso". Son los últimos mensajes falsos que hay en la red, ya que se citan a un vídeo que hizo Macron en marzo de 2020, cuando contó las medidas adoptadas por el país ante la crisis del coronavirus.

Francia no ha notificado el primer caso fuera del crucero

Otra de las informaciones que han aparecido es la de la notificación de Francia por un primer caso de hantavirus que no está relacionado con el crucero, cuando esto es falso. Las autoridades francesas siguen controlando el estado de una de las personas que viajaba en el crucero y que se encuentra en estado grave.

Sanidad de Francia ha comunicado que hay un ciudadano identificado como contacto estrecho de una de las personas que se contagió, por lo que existe ese único seguimiento por el momento.

La foto falsa de un pasajero evacuado del crucero

La imagen que circula en redes sobre un hombre enfermo que es escoltado para abandonar el barco es falsa, ya que está generada con Inteligencia Artificial y se puede comprobar por las texturas irregulares.

El hantavirus no es un efecto secundario de la vacuna de Pfizer contra el Covid-19

El hantavirus no está relacionado con el coronavirus, como aseguran varios usuarios en la red, que dicen que el hantavirus es uno de los efectos secundarios de la vacuna de Pfizer contra el Covid-19.

La propia OMS ha confirmado este extremo a Newtral, además de Pfizer, que asegura que el informe que mencionan estos mensajes incluye cualquier acontecimiento adverso notificado, independientemente de si se ha considerado relacionado con la vacuna, y que el hantavirus no aparece como reacción adversa a la vacuna.

La alianza de vacunas Gavi y la amenaza "baja" de pandemia

La alianza de vacunas Gavi no predijo en 2021 que habría pandemia de hantavirus, como aseguran varios mensajes en redes sociales. Lo que es cierto es que la entidad publicó un informe el año 2021 en el que decía que era "baja" la amenaza de pandemia por hantavirus.

La imagen falsa del conductor del autobús sin protección

Existe otra imagen en la que aparece el conductor de un autobús sin mascarilla, ni ningún tipo de protección, mientras traslada a los pasajeros del Hondius. Es falso, ya que esta fotografía fue tomada el pasado 2020 en Inglaterra, durante la pandemia del coronavirus.

Las competencias autonómicas y estatales por el crucero

Muchos mensajes han señalado estos días la gestión del crucero con los casos de hantavirus. Según Newtral, el puerto de Granadilla es competencia exclusiva del Estado al tratarse de un puerto de interés general.

Así, aunque el Gobierno se impuso en la llegada del barco, se basó en la ley de puertos, sin eliminar ni modificar las competencias autonómicas correspondientes a Canarias.

CureVac no ha aumentado sus acciones por el hantavirus

Una información señala que la empresa CureVac ha aumentado el precio de sus acciones al registrar la patente de la vacuna contra el hantavirus, un hecho falso, como señala Newtral: CureVac no cotiza en bolsa desde enero de 2026 y la patente no está dirigida exclusivamente a este virus.