La OMS pone fecha al final de la cuarentena por hantavirus para los pasajeros del Hondius

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, ha comparecido junto a Pedro Sánchez para dar cuenta de la situación actual del hantavirus, una vez finalizado el operativo del Gobierno para trasladar a los pasajeros del MV Hondius a sus países de origen.

Además de agradecer el "liderazgo" de Sánchez y de España al acoger el crucero con los casos de hantavirus, el director de la OMS ha hecho referencia al extenso periodo de incubación que tiene este tipo de virus, por lo que considera que es "posible" que se detecten más casos en las próximas semanas.

La OMS confirma la fecha en la que termina el periodo de cuarentena

El director de la OMS también ha fijado el periodo a contabilizar como cuarentena y ha insistido en la recomendación del organismo internacional. "La recomendación es que tiene que haber una supervisión estricta en el hogar o bien en una instalación para la cuarentena durante 42 desde el 10 de mayo".

Así, Tedros Adhanom confirma que el final del periodo de cuarentena queda fijado en el próximo 21 de junio, cuando habrán transcurrido esos 42 días desde el 10 de mayo, último día en el que consideran que pudo haber iniciado el "elevado" periodo de incubación del hantavirus en el caso del crucero.

Más "trabajo" para la OMS y los países con viajeros del crucero

No obstante, el líder de la OMS subraya que los países son los "responsables" a partir de este momento a la hora de "supervisar y controlar la salud de los pasajeros", aunque con un seguimiento constante y cercano por parte del organismo de salud.

En este sentido, ha pedido regularidad en los informes de los países a la OMS y ha afirmado que seguirán trabajando con los expertos en todos los lugares afectados. "La OMS ha conocido que algunos tienen síntomas compatibles con el hantavirus y seguimos muy de cerca los informes", ha concluido Tedros.

Agradecimiento a Pedro Sánchez y a España

Por último, el director de la OMS ha mostrado su agradecimiento al presidente del Gobierno por su "liderazgo" y por su "colaboración a lo largo de estos días". "Los virus no conocen fronteras, nuestra mayor inmunidad viene de la solidaridad y esa es la solidaridad que ha demostrado España", ha comentado Tedros.

"Me reconforta que en estos tiempos hay gente que hace las cosas que hay que hacer y que son las que están bien. Muchas gracias", ha terminado el director de la OMS.