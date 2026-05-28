La ministra de Sanidad no ha pedido repartir gafas para ver el eclipse de agosto con enfoque "feminista"

Dado que el eclipse de 2026 será visible desde la Comunidad de Madrid, las administraciones ya preparan actividades relacionadas con este fenómeno astronómico. Una de ellas es la propuesta de Más Madrid, que incluye medidas de divulgación y prevención, pero no repartir gafas con "enfoque feminista", como aseguraban algunos mensajes en redes sociales.

Esos mensajes afirman que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha solicitado a la Comunidad de Madrid repartir gafas gratuitas para observar el eclipse solar de agosto con un supuesto "enfoque feminista".

Sin embargo, esa interpretación no se corresponde con la propuesta real presentada por Más Madrid.

La propuesta real

Aunque es cierto que la formación de García, Más Madrid, propuso repartir gafas, la perspectiva de género se aplica a la participación de mujeres en las actividades de divulgación científica, no a la visualización del eclipse, tal y como explican desde Newtral.

Además, el equipo de comunicación de Más Madrid explicó al portal Newtral.es, que las publicaciones virales que sostienen esa idea son "totalmente falsas".

Los mensajes comenzaron a difundirse en Facebook y X a mediados de mayo. En ellos se compartía una noticia sobre una proposición no de ley registrada en la Asamblea de Madrid para pedir al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso que entregue gratuitamente gafas homologadas en los domicilios con motivo del eclipse.

La propuesta de Más Madrid incluye distintas medidas de divulgación y prevención, entre ellas el envío de gafas homologadas acompañado de información sobre los riesgos para la vista. Pero el documento no vincula esta medida con ningún "enfoque feminista".

La mención al feminismo

De hecho, la mención al feminismo aparece únicamente en la exposición de motivos, donde se plantea que el acontecimiento deje como legado "una ciencia pública, segura, feminista y con futuro".

El texto propone incorporar la perspectiva de género en la programación de actividades científicas, fomentando la participación equilibrada de mujeres y la presencia de referentes femeninos en disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Por tanto, no existe ninguna propuesta oficial para repartir gafas con un enfoque feminista, como sostienen los mensajes virales.

Eclipses solares

España vivirá en los próximos años una serie de eclipses solares poco frecuentes. El primero tendrá lugar el 12 de agosto de 2026, cuando un eclipse total de Sol atravesará la península ibérica desde Galicia hasta Baleares. Después, se producirá otro eclipse total en agosto de 2027.