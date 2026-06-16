La selección de Irán denuncia "opresión" por parte de la organización: dos jugadores con problemas en la frontera y una salida "inmediata" de EEUU

Irán consiguió llevarse un punto en su debut ante Nueva Zelanda, con goles de Ramin Rezaeian y Mohemi por parte de los guepardos persas y Elijah Just por partida doble para los neozelandeses. Igualan así a Bélgica y Egipto, que también empataron, por lo que la disputa por entrar en dieciseisavos.

Sin embargo, lo más destacado del encuentro surgió después del pitido final, cuando la selección iraní se vio obligada a abandonar Estados Unidos "inmediatamente", en vez de permitirles descansar esa noche en Los Ángeles.

El seleccionador Amir Ghalenoei denunció así ser la delegación del Mundial "más oprimida", viéndose obligados a regresar a su lugar de concentración, en Tijuana, justo después de terminar el partido. "No sabemos por qué nos hacen volver y es muy raro porque otros están tomando nuestras decisiones", declaraba el entrenador en rueda de prensa.

Según desvelaba ante los medios, el equipo tenía permiso para quedarse una noche más en Los Ángeles para descansar y volver en la mañana siguiente a México, "sin embargo, no nos lo han permitido".

Dos futbolistas con problemas en la frontera

A este episodio negativo hay que sumar los diversos conflictos que ha experimentado la selección de Irán desde su llegada a Estados Unidos. Desde que pisaran suelo americano, se han sucedido los controles exhaustivos a todos los miembros del conjunto iraní.

Como ha informado Federación Iraní de Fútbol, los trámites para que Saeed Al-Hawie y Mehdi Taremi salieran del aeropuerto se alargaron sin justificación alguna, lo que provocó que el convoy de la selección con rumbo a Tijuana saliera más tarde de lo esperado.

Además, añadió que, aunque el resto de los integrantes del combinado nacional ya se encontraban a bordo del avión, los dos jugadores seguían aún en el aeropuerto completando los trámites necesarios para poder salir del aeropuerto.

Cabe destacar que el delantero y capitán Mehdi Taremi ya tuvo problemas para viajar a EEUU el pasado verano, donde su exequipo, el Inter de Milán, disputaba el Mundial de Clubes. El motivo no es otro que su participación entre 2010 y 2012 en la Marina de la Guardia Revolucionaria como parte de su servicio militar, considerada por el Gobierno de Trump como una "organización terrorista".

La presencia de la selección de Irán en el Mundial 2026 queda así marcada por motivos extradeportivos, coincidiendo además con un posible pacto de paz que podría resolver el conflicto.