¿Qué significa el pin con el que Irán ha desembarcado en México para el Mundial 2026?

Con el mundial a punto de arrancar, podría surgir una nueva polémica que involucraría a la FIFA y a la selección de Irán. Los jugadores iraníes han lucido un pin en su solapa en el que se puede apreciar el número "#168" a su llegada a Tijuana, en México, en el que será su lugar de concentración para el Mundial 2026.

Un número que cuenta con un fuerte significado: esta cifra hace referencia a los 168 niños que fueron asesinados en una escuela primaria de Minab, en Irán, tras una serie de bombardeos coordinados por parte de Estados Unidos e Israel. Este suceso tuvo lugar el pasado 28 de febrero y marcó el inicio de los conflictos y tensiones que siguen vigentes en Oriente Medio.

Por tanto, la plantilla iraní ha querido rendir un homenaje público y visibilizar así esta tragedia antes de la puesta en marcha de esta competición que también se desarrollará en Estados Unidos. La selección ya ha denunciado problemas con los visados, y finalmente ha establecido en Tijuana (México) su lugar de concentración en lugar de territorio estadounidense.

Un gesto simbólico que ha recorrido las redes sociales y que ya ha puesto en alerta a la FIFA: el máximo organismo del fútbol mundial es muy estricto ante cualquier tipo de mensaje político, religioso o ideológico.

La FIFA podría intervenir en el caso de que la presencia de este pin se acabe trasladando al terreno de juego. Aunque actualmente no ha trascendido más allá de su llegada al hotel de concentración, el combinado asiático podría exponerse a graves sanciones económicas y deportivas.