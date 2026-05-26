Así queda el Grupo I del Mundial 2026: la revancha de Francia y Mbappé

La selección francesa llega al Mundial de 2026 con hambre de revancha y con una cuenta pendiente. La doble campeona del mundo es clara favorita para llevarse el título en esta edición no solo por la gran plantilla que tiene, sino por los precedentes que existen en su historia reciente.

En 2018, el equipo dirigido por Didier Deschamps se coronó como el mejor país del planeta tras vencer a Croacia en la final. Cuatro años después, "Les Bleus" repitieron la gesta pero, a pesar de una actuación estelar de Kylian Mbappé, perdieron ante Argentina en penaltis, firmando un desenlace cruel.

Por ello, el Mundial de 2026 será una oportunidad única para redimirse y borrar los fantasmas de Qatar. Con una plantilla única de talento inigualable, Francia afrontará esta nueva Copa del Mundo con el objetivo de levantar su tercer título en su historia y su segundo en menos de ocho años.

Pero no será nada fácil. Y es que el Grupo I tiene el promedio de puntos más alto del ranking FIFA entre los 12 grupos del torneo, reuniendo a selecciones con argumentos para complicar a cualquiera. Además, el torneo suma un factor emocional, ya que será el último Mundial de Didier Deschamps, cerrando más de 14 años al frente de la selección.

El equipo, lleno de calidad con jugadores como Mbappé, Tchouaméni, Saliba, Koundé, Olise o Cherki, intentará entregar un récord al técnico francés en su despedida: ser el único seleccionador de la historia en levantar dos Mundiales con el mismo país.

Senegal asusta a cualquiera

Aunque Francia es clara favorita para quedar primera de grupo y para ganar la copa, lo cierto es que sus enfrentamientos no serán nada sencillos. Senegal, "vigente campeona" de la Copa de África tras vencer a Marruecos, será uno de los rivales de la selección francesa. Llegan a la cita siendo los reyes de su continente y logrando la clasificación al Mundial tras siete victorias y tres empates.

Además, la historia de Senegal en los Mundiales está marcada por la hazaña del 2002, cuando en su debut derrotaron precisamente a Francia, entonces campeona del mundo, en la fase de grupos y llegaron hasta los cuartos de final. 24 años después, Senegal volverá a medir fuerzas en el mismo grupo que Francia, con la misma ambición de dar la sorpresa.

Con Sadio Mané como principal referencia, los Leones de Teranga quieren revalidar el resultado de 2002 e, incluso, mejorarlo.

28 años de espera para la Noruega de Haaland

Noruegaregresa al Mundial después de 28 años de ausencia con el mejor delantero del mundo. Erling Haaland disputará por fin su primera Copa del Mundo con una selección vikinga que llega tras batir todos los récords de la clasificación europea.

Noruega acabó la fase de clasificación invicta, con la mayor diferencia de goles de entre todos los equipos europeos clasificados. Ganó los ocho partidos de su fase eliminatoria, anotó 37 goles, de los cuales Erling Haaland convirtió 16, igualando el récord de una sola fase de clasificación que tenía Robert Lewandowski.

A sus 25 años, Haaland ya es el máximo goleador histórico de Noruega, pero no es suficiente. El delantero del Manchester City quiere llevar a lo más alto a su selección, y parte de ello pasa por alcanzar el mejor resultado histórico, los octavos de final. Junto a él aparecen nombres como Martin Ødegaard y Alexander Sørloth, futbolistas que hacen de su selección una amenaza seria capaz de hacer daño a cualquiera.

Irak, el último clasificado al Mundial

Irakregresa al Mundial después de 40 años de ausencia. Su primera y única participación fue en México 1986, donde cayó eliminada en la fase de grupos. Clasificó al Mundial 2026 al vencer 2-1 a Bolivia en la repesca intercontinental disputada en marzo de 2026, convirtiéndose en el último de los 48 equipos en confirmar su plaza.

Dada su poca experiencia en torneos mundialistas, el objetivo más realista será competir con dignidad y, con un gran partido, lograr vencer a una de las tres selecciones del grupo.

Fechas y horarios

Jornada 1

Francia - Senegal (16 de junio, 21:00 horas)

Irak - Noruega (17 de junio, 00:00 horas)

Jornada 2

Francia - Irak (22 de junio, 23:00 horas)

Noruega - Senegal (23 de junio, 02:00 horas)

Jornada 3

Noruega - Francia (26 de junio, 21:00 horas)

Senegal - Irak (26 de junio, 21:00 horas)