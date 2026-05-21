Noruega, 28 años de espera y un gigante llamado Haaland

NORUEGA – GRUPO I

Rivales en la fase de grupos: Irak (16 jun., Boston), Senegal y Francia (26 jun., Boston).

Irak (16 jun., Boston), Senegal y Francia (26 jun., Boston). Once tipo: Nyland; Møller Wolfe, Ajer, Heggem, Ryerson; Berge, Thorstvedt, Ødegaard; Nusa, Haaland, Bobb.

Nyland; Møller Wolfe, Ajer, Heggem, Ryerson; Berge, Thorstvedt, Ødegaard; Nusa, Haaland, Bobb. Clasificación: Primera del Grupo I europeo, invicta y con la mayor diferencia de goles entre las europeas (+31).

Primera del Grupo I europeo, invicta y con la mayor diferencia de goles entre las europeas (+31). Participaciones en el Mundial: 4 (1938, 1994, 1998 y 2026).

4 (1938, 1994, 1998 y 2026). Mejor posición en el Mundial: Octavos de final (Francia 1998).

La selección escandinava es una de las mayores incógnitas de este Mundial. Un equipo que cuenta con jugadores de primer nivel y que tiene claras posibilidades de pasar la fase de grupos y, por qué no, de ir avanzando rondas en función de sus prestaciones y del rival que tenga enfrente.

Llega tras haber quedado primera en su grupo europeo de clasificación y haberse clasificado de manera directa imponiéndose a Italia en la última jornada: un 4-1 en Roma con dos goles de Haaland que selló la vuelta a una Copa del Mundo veintiocho años después.

Una generación con ambición

No es un equipo muy experimentado en este tipo de torneos, en los que solo ha participado en tres ocasiones. Para encontrar su última presencia hay que remontarse al Mundial de Francia 1998, cuando quedó eliminada en octavos de final siendo Italia su verdugo por segunda vez en su historia.

Afrontan esta nueva edición con un equipo muy joven, con jugadores asentados en los onces de equipos de primer nivel y que suele plantar una presión alta sobre el terreno de juego que llega a asfixiar a los rivales a la hora de sacar el balón jugando.

La combinación entre potencia física, intensidad y calidad técnica convierte a Noruega en una de las selecciones más incómodas del torneo.

La estrella

El jugador del Manchester City, uno de los mejores delanteros del mundo, cuenta con un promedio cercano a dos goles por partido en la fase clasificatoria y será la referencia ofensiva y el jugador que acapare los focos en el combinado noruego.

Que nunca haya disputado un Mundial es una de las anomalías más llamativas del fútbol reciente, y a sus 25 años llega en plenitud.

Haaland necesitará, aun así, de la asistencia y la claridad que puede aportar su rival en la Premier, Martin Ødegaard, del Arsenal, el otro escandinavo con vitola de estrella.

Debido a las características físicas de sus jugadores, el juego de Noruega se centra en su alta capacidad aérea, con muchos centros laterales y sin demasiada posesión.

En esa faceta puede aportar bastante Alexander Sørloth, futbolista del Atlético de Madrid.

Fortalezas y debilidades

Las características físicas de sus jugadores, con elevada estatura y gran capacidad aeróbica, han empujado históricamente a Noruega hacia un fútbol vertical, ahora con más fluidez por la presión alta y las transiciones que tienen en Haaland un imán irresistible.

La gran fortaleza del equipo está en su capacidad para castigar cualquier error rival.

La debilidad es la falta de experiencia en torneos grandes: Noruega lleva 28 años sin jugar un Mundial, y la diferencia entre ganar una fase de clasificación y competir en eliminación directa contra potencias mundiales es enorme.

¿Hasta dónde llegará?

Si Haaland aparece —y hay pocas razones para pensar que no lo hará—, Noruega puede hacer daño a cualquiera.

El duelo ante Francia en la fase de grupos es el partido más atractivo del Grupo I y de toda la primera fase.

Las aspiraciones noruegas apuntan, como mínimo, a octavos de final. Llegar más lejos dependería de que el conjunto colectivo acompañe al talento individual.