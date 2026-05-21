Irak, 40 años de espera y el último billete del Mundial

IRAK – GRUPO I

Rivales en la fase de grupos: Noruega (16 jun., Boston), Francia (22 jun., Filadelfia) y Senegal.

Noruega (16 jun., Boston), Francia (22 jun., Filadelfia) y Senegal. Once tipo: Fadhil; Doski, Tasheen, Hashem, Ali; Al-Amari, Iqhal, Sher, Bayesh; Farji, Hussein.

Fadhil; Doski, Tasheen, Hashem, Ali; Al-Amari, Iqhal, Sher, Bayesh; Farji, Hussein. Clasificación: Vía repechaje intercontinental, completando su clasificación en Monterrey.

Vía repechaje intercontinental, completando su clasificación en Monterrey. Participaciones en el Mundial: 2 (1986 y 2026).

2 (1986 y 2026). Mejor posición en el Mundial: Primera fase (1986).

Irak llega al Mundial 2026 en uno de los mejores momentos de su selección nacional. Después de haber quedado tercera en la segunda fase de clasificación de Asia para el Mundial, logró alcanzar la repesca, y ya en el playoff intercontinental disputado en Monterrey materializó su plaza, convirtiéndose en el último equipo clasificado para el torneo.

La selección iraquí vuelve a un Mundial 40 años después. Fue en México 1986 cuando el combinado asiático participó en su primer y único Mundial hasta la fecha.

En aquella ocasión no lograron ganar un solo partido, aunque perdieron todos por la mínima. El único gol de Irak en un Mundial lo marcó Ahmed Radhi a Bélgica.

Un regreso histórico

La historia no ha cambiado mucho para esta edición, al llegar como el equipo más flojo del grupo. Pero esos datos no tienen por qué ser negativos para Irak, que jugará sin presión alguna y con toda la ilusión posible a las órdenes del australiano Graham Arnold, el técnico que ya dirigió a su país natal en el Mundial de Catar.

El simple hecho de estar en el torneo ya representa un éxito enorme para una selección que llevaba cuatro décadas esperando este momento.

La estrella

Merchas Doski juega en el Viktoria Plzen, equipo de la República Checa. Tiene 26 años, nació en Hannover y ha hecho toda su carrera en el centro de Europa: es el jugador con más proyección del plantel pese a actuar como defensa.

En la zona delantera, la referencia es Aymen Hussein, capitán y máximo goleador, que juega en la liga local y lleva más de una década siendo internacional.

Pese a no tener jugadores en las principales ligas europeas, Irak suma piezas interesantes como Ali Al-Hamadi, delantero que milita actualmente en el Championship inglés.

Fortalezas y debilidades

Irak es un equipo combativo, organizado en el bloque bajo y con jugadores con experiencia en las ligas asiáticas y alguno en Europa.

Su fortaleza es la unidad de grupo y la motivación de representar a una nación que ha esperado cuarenta años para este momento.

La debilidad es la diferencia de nivel con sus rivales de grupo: la potencia de Francia, el despliegue de Senegal y la voracidad goleadora de Haaland con Noruega forman probablemente el trío más exigente que podía tocarle a un debutante reciente.

¿Hasta dónde llegará?

Irak llegará al torneo con la ilusión de competir y, quizás, sorprender en algún partido.

Lo más realista es que no supere la fase de grupos, pero el fútbol da margen para los milagros y los escenarios norteamericanos donde ya jugaron durante el repechaje le serán familiares.

Para Irak, simplemente estar aquí ya es un logro histórico.