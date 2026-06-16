gobernabilidad

Junts registra una enmienda para votar en el Congreso la convocatoria de elecciones generales ante "la debilidad del Gobierno"

El grupo nacionalista catalán provoca con este movimiento una votación en el Congreso para que se pronuncie dada la "incapacidad del Gobierno para salir de la situación de bloqueo.

Agencias | ondacero.es

Madrid |

La portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras/ EFE/Chema Moya
La portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras | EFE/Chema Moya

Junts ha informado de que ha registrado una enmienda a una moción impulsada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados con la que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "disolver las Cortes Generales y convocar elecciones" ante la "debilidad" del Ejecutivo.

En concreto, Junts señala la situación de "extrema debilidad política y parlamentaria del Gobierno" y afea su "incapacidad de salir de la situación de bloqueo en el que se encuentra" después de que este partido decidiese "romper las relaciones" con el PSOE y Sumar por sus "incumplimientos".

Ante esta situación, Junts ha presentado esta enmienda a la moción consecuencia de interpelación urgente sobre la valoración que hace el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, de la situación de "extrema debilidad" del Ejecutivo, una iniciativa impulsada por el PP. El grupo parlamentario independentista catalán lleva tiempo hablando de la "debilidad" del Gobierno de Sánchez y hace más de un mes y medio que le están pidiendo que convoque elecciones generales.

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