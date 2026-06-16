El juez Calama rechaza la petición de Zapatero de suspender su declaración por las joyas halladas en su oficina

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero también tendrá que dar explicaciones sobre las joyas halladas en su despacho de la calle Ferraz. Pese a haber solicitado al juez de la Audiencia Nacional del caso Plus Ultra que en su declaración prevista para este miércoles como investigado sólo se le interrogue respecto a su presunto papel en el rescate de la aerolínea, el magistrado desestima dicha petición y Zapatero tendrá que dar cuenta acerca del hallazgo de la UCO en su oficina.

El juez Calama ha convocado para este miércoles y este jueves a las 9:00 horas a Zapatero para interrogarle tanto por su supuesta influencia para que el Gobierno concediera una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea en pandemia, como sobre las joyas que le fueron incautadas y cuya tasación preliminar se estima en 1,3 millones.

Presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias"

El juez acordó llamar a declarar a Zapatero como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

Calama indicó en un auto que la investigación ha permitido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

Esa supuesta trama tendría como finalidad, señaló, "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra", la aerolínea que fue rescatada por el Gobierno durante la pandemia con 53 millones de euros.

Pieza separada sobre las joyas por supuestos delitos fiscales y de contrabando

Por otro lado, el magistrado comunicó su imputación en una pieza separada por presuntos delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas por la Policía en el registro de su despacho, al considerar que el origen de las mismas "no está justificado".

Calama señaló que también tendrá que responder por ello en la declaración de esta semana, una vez recibido el resultado la tasación preliminar y sin perjuicio de una pericial posterior que abarque otros datos analíticos de interés, la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, lo que constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante".

Y es que, según el magistrado instructor de la Audiencia Nacional, "la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".