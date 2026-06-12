La versión de Luis Arroyo sobre su error al valorar las joyas: "Fue lo que le trasladó Zapatero"

El presidente del Ateneo de Madrid y persona próxima a José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, asegura que la valoración de entre 30.000 y 50.000 euros que difundió sobre las joyas halladas en una caja fuerte del expresidente se basaba en la información que le había facilitado el propio Zapatero.

Así lo ha revelado la periodista Rebeca Marín en el programa Por Fin, después de que una tasación encargada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama situara el valor de las piezas en 1,3 millones de euros, una cifra muy alejada de la ofrecida inicialmente por el entorno del exjefe del Ejecutivo.

"Luis dijo lo que se le trasladó", ha explicado Marín durante el programa. "Y se le trasladó, no lo digo en impersonal, lo que le trasladó el expresidente Zapatero", afirma la periodista tras conversar ella directamente con Arroyo.

Las explicaciones llegan después de que el propio Arroyo pidiera disculpas públicamente por haber contribuido a una valoración errónea de las joyas. En un mensaje publicado en la red social X, el presidente del Ateneo de Madrid reconoció haber "inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero".

Tasación de las joyas

La joyería Ansorena, con la colaboración del Instituto Gemológico Español, ha concluido que las piezas intervenidas durante el registro del despacho de Zapatero alcanzan un valor de 1,3 millones de euros. Una cifra que contrasta con los 30.000 o 50.000 euros que Arroyo había trasladado previamente como portavoz autorizado del expresidente.

Según explica Rebeca Marín, Arroyo sostiene que simplemente trasladó la información de la que disponía en ese momento. "Yo me limité a trasladar algo que me había dicho", habría defendido el comunicador, quien mantiene una estrecha relación personal y profesional con Zapatero desde hace años.

La periodista también señala que el entorno del expresidente continúa mostrando sorpresa por las acusaciones que rodean el caso. En este contexto, asegura que Zapatero trabaja ya junto a su abogado en una defensa "muy minuciosa" para acreditar la trazabilidad de las joyas y aclarar si su posesión puede tener implicaciones fiscales, una de las cuestiones que centra ahora la investigación.

La secretaria de Zapatero había atribuido previamente el origen de las piezas a una herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente, así como a regalos recibidos durante viajes oficiales.