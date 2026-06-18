Las dos razones por las que Alsina considera que la estrategia de Zapatero sobre las joyas es un error: "No ganamos para sorpresas"

José Luis Rodríguez Zapatero negó este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que hubiera ejercido influencias para favorecer a la aerolínea Plus Ultra, que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros por parte del Gobierno en 2021. En una declaración que se prolongó durante tres horas, el expresidente también pidió al magistrado más tiempo para poder acreditar el origen de las joyas halladas en su despacho y valoradas en 1,3 millones de euros.

Un regalo del rey de Arabia Saudí

"No ganamos para sorpresas", opina Carlos Alsina durante su monólogo al conocer el último giro en el caso de las joyas de Zapatero: "Un mes después del hallazgo de la caja fuerte-joyero, el presidente alegó ante el juez que necesita más tiempo para probar el origen de las joyas. Pero a la vez que él decía esto en el juzgado, Televisión Española atribuía a fuentes de su entorno la afirmación de que las joyas (las más caras, al menos) son un regalo que le hizo el rey Abdalá de Arabia Saudí, cuando estuvo en España en 2007".

"Ayuda poco"

Según el presentador de Más de uno, "ayuda poco" a que el juez "tome en serio" al expresidente el hecho de que a él se le pida aplazar las preguntas sobre las joyas mientras su entorno filtra que "ya tiene las respuestas".

"Primero, porque si tan atado tienes que son joyas que te regaló el rey Abdalá, ya podías habérselo contado todo al juez o a la opinión pública. Es raro tardar un mes en acordarte de que estos collares sí son los que te regaló el rey Abdalá. Y segundo, porque afirmar ahora que la procedencia de la alhajera es Abdala te retrata como un gobernante que se queda con los regalos que recibe, pero ni los tasa, ni los declara, ni paga impuestos por ellos", explica Alsina.

Las dos batallas que libra Zapatero

Para el presentador, el expresidente se encuentra actualmente librando dos batallas:

Hacerse creer por el juez .

. Hacerse creer por la opinión pública.

En la segunda batalla, la de la opinión pública, Alsina opina que la estrategia está siendo "errática" porque "el primer día grabó un vídeo y anunció entrevistas; el segundo se refugió en el silencio; al tercero salió su portavoz diciendo que habría declaraciones después de testificar y, al final, todo lo que hubo fue un comunicado en el que pidió a la sociedad que confiase en él porque era inocente y la verdad se abriría paso".

Pero lo cierto es que "el expresidente no solo no ha aportado un solo dato nuevo a lo que ya tenía declarado -aquí y en el Senado-, sino que dice en su comunicado bastante menos".

La fecha es relevante

Por otro lado, Rafa Latorre también ha reflexionado sobre esta nueva versión relativa a las joyas de Zapatero. Durante su sección en Más de uno, el director y presentador de La brújula ha reconocido que él no se cree la versión difundida por "uno de los minaretes de la televisión oficial" porque "encaja demasiado bien en su estrategia procesal".

"Las joyas las metió en España un rey saudí, o sea, que Zapatero no es un contrabandista; fue en 2007, con lo que puede haber prescrito el delito; y, además, el rey saudí murió en 2015, con lo que nunca podrá negarlo", ha asegurado Latorre.

En opinión del presentador, "la cosa" tiene que ser "grave" para que "se considere que la versión más favorecedora de lo de las joyas sea que el rey de Arabia Saudí le hiciera diversos regalos a Zapatero y este declarara y entregara al Estado, por ejemplo, un reloj y, sin embargo, ocultara y se quedara joyas por valor de 1,3 millones de euros".

Y todo esto en 2007 porque "la fecha es relevante". "En los albores de una crisis que trajo enorme sufrimiento a los españoles y que Zapatero se negó a ver. "¿Cómo iba a ver la crisis si estaba deslumbrado por las esmeraldas de Zambia?".

"¿Esta es de verdad la versión más favorecedora de la historia?", se pregunta.