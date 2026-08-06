Detectado un nuevo caso de hantavirus en España: un ciudadano francés queda aislado junto a su familia

Las autoridades francesas han informado este jueves que una persona franco-argentina que estuvo de turismo por Francia durante la segunda quincena de julio ha dado positivo en hantavirus y ha sido aislada "junto a su familia en España".

A través de un comunicado, el Ministerio de Sanidad francés ha explicado que el turista no ha presentado apenas síntomas, así como ha determinado el tipo de variedad del virus. En este caso, el Centro Nacional de Referencia (CNR) ha determinado que se trata de la variante Andes, común en Sudamérica. Este tipo de virus, según advierten, se puede transmitir entre personas con contactos estrechos y prolongados.

Es por ello que desde el Gobierno francés han señalado que se están poniendo en marcha todas las medidas de gestión para poder atender al paciente y repasar las etapas de su viaje. Además, un grupo de expertos científicos se reunirá esta tarde para determinar los pasos a seguir.

El departamento francés de Sanidad también ha indicado que se ha puesto en marcha un dispositivo de coordinación europea y ha asegurado que hay una plena movilización y que informarán "regularmente" sobre la evolución de la situación.

El origen del brote

El 1 de abril de este año, el crucero MV Hondius, que había zarpado del puerto argentino de Ushuaia con destino a Cabo Verde, fue el escenario del brote de hantavirus. Un total de 13 casos fueron vinculados al crucero, de los cuales tres terminaron con la muerte de los pacientes.

No obstante, el pasado 2 de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio por finalizado el brote después de que la última persona involucrada cumpliera con el período de cuarentena.

¿Cómo se contagia el hantavirus?

Según apuntó el Ministerio de Sanidad en un informe, las personas que contraen hantavirus lo hacen generalmente por inhalación, cuando se respira en lugares abiertos o cerrados donde las heces o la orina de los roedores infectados desprenden el virus. También se puede producir por contacto directo, al tocar roedores vivos o muertos infectados, así como las heces o la orina de estos roedores.

Respecto a los síntomas, en el caso de la variedad Andes, tras una incubación de entre una y seis semanas, la infección se hace notar a través de la fiebre, los dolores musculares y el cansancio. En los casos más extremos, se puede producir una insuficiencia renal o dificultades respiratorias graves.