Médicos y enfermeros convocan una huelga y rechaza la versión de Sanidad sobre la situación en Ceuta

La tensión en la sanidad pública de Ceuta sigue aumentando tras semanas de presión asistencial. En este punto, médicos y enfermeros han convocado una jornada de huelga para el próximo 24 de septiembre ante una situación que califican de "emergencia" y después de denunciar la falta de una respuesta suficiente por parte del Ministerio de Sanidad y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

La coalición CEMSATSE, que agrupa a organizaciones sindicales médicas y de enfermería, sostiene que el sistema sanitario de la ciudad autónoma ha "sobrepasado su capacidad operativa" y ha preparado un calendario de movilizaciones que comenzará este jueves, 17 de septiembre. La organización sindical también ha expresado su rechazo a las recientes afirmaciones del Ministerio de Sanidad en las que, según sostiene, se niega la existencia de una situación de emergencia en la sanidad de la ciudad autónoma.

La primera concentración tendrá lugar a las 11.00 horas ante las puertas del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE), bajo el lema "Por la sanidad pública, la dignidad de los profesionales y de los pacientes". Un día después, el viernes 18, los profesionales volverán a concentrarse, esta vez ante la Dirección Territorial del INGESA.

Las protestas culminarán el miércoles 24 de septiembre con una huelga sanitaria convocada formalmente por CEMSATSE. Por el momento, se desconoce si el resto de sindicatos con representación en la Junta de Personal del INGESA se sumarán al paro.

"No conviene confundir las causas con las consecuencias"

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha respaldado este martes la convocatoria y ha rechazado que pueda responsabilizarse a los propios profesionales de agravar la situación sanitaria que atraviesa Ceuta.

"No conviene confundir las causas con las consecuencias", advierte la organización, que sostiene que la huelga es "la respuesta extrema de unos profesionales que llevan demasiado tiempo evitando, con su esfuerzo personal, que sus consecuencias sean todavía mayores".

La CESM vincula la presión asistencial extraordinaria a la entrada masiva de migrantes desde Marruecos y asegura que los sanitarios llevan desde julio reclamando "descansos, medidas organizativas y soluciones estructurales". Frente a ello, consideran insuficiente la respuesta ofrecida hasta ahora por la Administración.

El sindicato recuerda además que la situación no se limita a una denuncia de las organizaciones sindicales. La Organización Médica Colegial (OMC), después de desplazarse a Ceuta y escuchar a los facultativos, ha alertado de "la extenuación, las bajas laborales y las cargas asistenciales que duplican o suponen más del doble de las habituales en los servicios de Urgencias".

Ante este escenario, la OMC ha reclamado un incremento inmediato del número de médicos disponibles.