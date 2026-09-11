Qué se sabe del nuevo sistema de vigilancia de salud mental que plantea el Gobierno: del registro del suicidio a los casos de riesgo

El Ministerio de Sanidad creará un Registro Estatal del Suicidio para mejorar el conocimiento sobre su incidencia y factores asociados, identificar métodos emergentes y posibles cambios de tendencia, y tratar así de optimizar la respuesta a un problema que se cobró la vida de más de 3.800 personas en 2025.

El registro integrará información sanitaria, estadística y médico-forense, lo cual facilitará conocer mejor la incidencia del suicidio y sus factores asociados, orientar las políticas de prevención, mejorar la respuesta asistencial y reforzar el apoyo a las personas en situación de riesgo y a sus familias.

Información homogénea y sistemática sobre salud mental

Esta nueva herramienta se creará dentro del Sistema de Vigilancia de Salud Mental y permitirá disponer de información homogénea y sistemática sobre la salud mental de la población. "No se puede prevenir lo que no se conoce", dijo este jueves la ministra de Sanidad, Mónica García. De acuerdo con sus declaraciones, el futuro Sistema de Vigilancia de Salud Mental facilitará "saber qué es lo que está ocurriendo, detectar antes los cambios y evaluar si las políticas están funcionando".

Dicho sistema se integrará en la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública y contará con una unidad central, coordinada con las unidades de las comunidades autónomas. Establecerá además procedimientos comunes; en este sentido, un comité técnico será el encargado de acordar cómo se recoge y se analiza la información para que "los datos signifiquen lo mismo en Galicia, en Andalucía, en Madrid" o en cualquier otro lugar de España.

Además, pondrá en marcha el primer Registro Estatal de Suicidio. "La idea es pasar de mirar la realidad por el retrovisor a tener un radar que nos avise a tiempo" de que una agrupación inesperada de casos, la aparición de un método emergente o un cambio de tendencia "puedan encender una alerta antes y permitirnos actuar antes".

El suicidio desciende por tercer año consecutivo

La nueva herramienta llegará en un contexto en el que el número de suicidios ha descendido por tercer año consecutivo: en 2025 se quitaron la vida 3.808 personas, frente a las 3.953 de 2024, las 4.116 de 2023 y las 4.227 de 2022.

Con la futura normativa, Sanidad rematará el compromiso que adquirió para "sacar la salud mental de los márgenes" y situarla entre una de las grandes prioridades políticas, con iniciativas como el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, dotado con 17,83 millones de euros anuales y que ha permitido financiar 122 proyectos solo el año pasado.