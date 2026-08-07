Al menos siete muertos, entre ellos varios estudiantes, tras un tiroteo en una escuela de secundaria en Tailandia

La Policía tailandesa informó este viernes de que tres profesores y tres estudiantes han fallecido y otras quince persona han resultado heridas tras un tiroteo en una escuela de secundaria al norte de Bangkok, en el que el presunto autor también resultó muerto.

Según el informe divulgado por una agente policial en la cadena de televisión de la Policía en Facebook, dos de los heridos se encuentran en condición crítica, sin especificar si son estudiantes de la escuela, una prestigiosa institución pública tailandesa.

El servicio público de radiodifusión, Thai PBS, informa asimismo de siete muertos, incluido el sospechoso, y 15 heridos.

El atacante ha muerto, según la Policía

La Policía de Tailandia aseguró este viernes que el sospechoso de un tiroteo en una escuela del norte de Bangkok falleció. "Las autoridades están tomando control de la situación después de un incidente armado en una escuela en Nonthaburi (provincia al noroeste de Bangkok)", señaló la Policía Real de Tailandia en su cuenta oficial de Facebook.

En otra publicación en la cuenta de la cadena de televisión de la Policía, también en Facebook, el cuerpo informó de que el sospechoso falleció, sin especificar cómo, y que se la zona se está despejando.

Previamente, las autoridades habían indicado que el sospechoso se encontraba dentro de la sala de computadores del centro educativo, identificado por medios locales como la Escuela de Secundaria Debisirin, situada unos 15 kilómetros al noroeste de la capital tailandesa.

Tailandia cuenta con un elevado índice de armas de fuego por habitante y los tiroteos no son inusuales, con facilidad de acceso a las mismas para personal del Ejército y la Policía, y normativas laxas y anticuadas para su adquisición por parte de la población civil.