Trump, sobre Irán: "¿Cuándo debo volar por los aires a toda la nación?"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado la posibilidad de lanzar un ataque masivo contra Irán al preguntar: "¿Cuándo debo volar por los aires a toda la nación?", según ha desvelado un periodista de Fox News.

En una conversación con el corresponsal jefe de asuntos exteriores de la cadena, Trey Yingst, Trump ha asegurado que la guerra se encuentra en una "fase de decisión" y ha anticipado que ocurrirán "cosas muy importantes" en los próximos días mientras evalúa distintas alternativas.

Yingst ha detallado que el mandatario le confió que entre las opciones que considera están "eliminar a Irán, dejar que se pudran económicamente o llegar a un acuerdo". También ha indicado que Trump manifestó su disposición a reunirse con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, quien se espera que participe esta semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Preocupación en las filas republicanas de cara a las elecciones de noviembre

Estas manifestaciones se suman a las realizadas por el magnate estadounidense el jueves pasado en una entrevista con Axios, donde afirmó: "Tengo que tomar una decisión importante. ¿Quiero entrar y aniquilarlos (al régimen iraní) o no? Es una decisión importante. Conmigo, cualquier cosa puede pasar".

Las declaraciones de Trump llegan en un momento de creciente desgaste para su popularidad, debido al impacto en la economía doméstica del encarecimiento de la gasolina provocado por la guerra con Irán. Este malestar preocupa en las filas del Partido Republicano, que temen que el conflicto en Oriente Medio afecte a sus expectativas de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.