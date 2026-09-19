Trump anuncia un acuerdo con Dinamarca para ampliar la presencia militar de EEUU en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia han alcanzado un acuerdo que permitirá al país norteamericano desarrollar una presencia militar significativa en la isla. Según Trump, el pacto también impedirá que los adversarios de Estados Unidos establezcan bases militares o realicen determinadas inversiones sensibles en Groenlandia sin autorización expresa de Washington.

El presidente estadounidense ha explicado en una publicación en Truth Social que el acuerdo no tiene fecha de expiración y garantiza que Estados Unidos tendrá "para siempre" plena capacidad para hacer lo que considere necesario en Groenlandia para garantizar la seguridad de la isla y de Estados Unidos.

"Además, a partir de ahora, ningún adversario de Estados Unidos podrá jamás tener una base en Groenlandia, mantener una presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestra aprobación expresa por escrito", ha escrito Trump.

Trump ha avanzado que su Gobierno trabajará para establecer una presencia militar "amplia" en Groenlandia, aunque no ha precisado dónde se llevará a cabo. Según ha señalado, Estados Unidos colaborará para ello con los ciudadanos groenlandeses.

El presidente estadounidense ha celebrado el acuerdo como una "solución magnífica" y ha asegurado que ninguno de sus predecesores había sido capaz de alcanzar un pacto de estas características.

Trump justifica sus pretensiones por la seguridad en el Ártico

Durante los últimos meses, Trump ha defendido sus pretensiones sobre Groenlandia apelando a motivos de seguridad y a la supuesta presencia militar de Rusia y China en la isla y en la región del Ártico. En su publicación de este viernes, el presidente estadounidense ha insistido en que el acuerdo permitirá garantizar y defender tanto la seguridad de Groenlandia como la de Estados Unidos y ha destacado que el pacto tendrá una vigencia indefinida.

"Nos sentimos muy honrados y orgullosos de lo que acaba de suceder", ha asegurado Trump, que ha calificado el acuerdo como un "sueño hecho realidad para Estados Unidos" y como un acontecimiento "histórico y especial".