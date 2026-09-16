Las redes se llenan de críticas a Sydney Sweeney tras su anuncio desnuda y la actriz responde recordando otros casos del pasado

La actriz estadounidense Sydney Sweeney vuelve a ser tema de conversación después de haber protagonizado en los últimos días un anuncio de apuestas deportivas muy controversial.

La actriz, seleccionada como imagen para un vídeo de menos de un minuto, aparece desnuda en la campaña publicitaria de Novig, una marca de apuestas deportivas americana. En ella, Sweeney aparece con diferentes elementos del deporte tapando sus partes íntimas. Además, durante el vídeo se puede escuchar una frase que se repite constantemente: "Deportes".

Se trata de una estrategia extraña para promocionar una casa de apuestas, pero lo cierto es que ha tenido efecto. El anuncio se ha hecho viral, llenando las redes de multitud de comentarios criticando y defendido la postura de la actriz.

Las críticas a Sydney Sweeney tras el anuncio

Tras hacerse oficial el anuncio, numerosas deportistas han criticado la escena asegurando que mancha la imagen de la mujer. Una de las más contundentes ha sido Ariarne Titmus, cuatro veces campeona olímpica de natación. La deportista australiana ha reconocido sentir "rabia" después de ver el anuncio, cuestionando el mensaje que transmite sobre la mujer en el deporte.

"No solo es una bofetada en toda la cara para todas aquellas mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su oficio, sino también para todas aquellas que disfrutan del deporte por lo que realmente es: trabajo en equipo, amistad, dedicación, excelencia, unidad… ¿Cómo podemos vivir en un mundo en el que sigue existiendo la mercantilización del cuerpo de la mujer y la sexualización del deporte femenino?", ha explicado.

Pero no ha sido la única. Otros deportistas han señalado a la actriz por utilizar su cuerpo como publicidad es un paso atrás.

La actriz responde en sus redes

Dada la repercusión que ha generado su reciente anuncio, Sydney Sweeney ha respondido en sus redes sociales a todas las críticas generadas en los últimos días. Sin embargo, su respuesta ha sido algo peculiar.

Y es que en vez de dirigirse a los críticos, la actriz ha mostrado imágenes de otras mujeres deportistas apareciendo en anuncios prácticamente desnudas. Algunos ejemplos son la tenista Serena Williams, la luchadora de MMA Ronda Rousey, la jugadora de baloncesto Sue Bird, la futbolista Megan Rapinoe, entre otras.

A través de varias 'stories', Sweeney empezó a revelar imágenes de todas ellas durante campañas publicitarias del pasado.

No es la única polémica

Si algo caracteriza a la actriz es por estar cerca de la polémica. Ya el año pasado, la estadounidense fue fruto de multitud de críticas en otro anuncio, esta vez para una marca de jeans.

Bajo el el eslogan "Sydney Sweeney tiene unos excelentes jeans", la actriz recibió ataques de todo tipo debido al juego de palabras en inglés entre jeans y genes (genes hereditarios), desencadenando un debate sobre la raza y los estándares de belleza.