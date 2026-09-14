Asesinada una estudiante española de 21 años en México mientras se encontraba de intercambio

Una estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en México fue asesinada en el estado de Morelos (centro) en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, según informaron este domingo autoridades locales.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó el crimen y aseguró que autoridades estatales establecieron contacto con el Consulado de España en México para brindar apoyo y acompañamiento a la familia de la joven, que se encontraba en el país como parte de un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La UAEM identificó, en un comunicado, a la fallecida como Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, quien realizaba un intercambio académico en el centro universitario mexicano procedente de la Universidad de Granada.

Investigan el crimen como feminicidio

Por su parte, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

"El día de ayer encontramos esta noticia tan lamentable de una chica española, que ya tenemos conocimiento que es de esta nacionalidad", dijo a medios locales el fiscal estatal, sin ofrecer más detalles de las circunstancias de lo ocurrido.

Blumenkron indicó que el crimen se investiga inicialmente como feminicidio, conforme a los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres, mientras las autoridades determinan si existieron razones de género.

El fiscal agregó que inmediatamente se estableció contacto con el Consulado de España en México como parte del protocolo de atención para facilitar la comunicación con los familiares de la víctima. "Esto nos permitirá tener contacto con los familiares de ella (...) y les vamos a dar todo el apoyo", afirmó.

En México, un promedio de diez mujeres son asesinadas cada día, y una cuarta parte de los crímenes se procesan como feminicidio, según cifras oficiales y de ONG.

La Universidad de Granada condena el asesinato

La Universidad de Granada ha emitido un comunicado en el que muestra su repulsa y absoluta condena ante el asesinato de Claudia: "La comunidad universitaria desea trasladar sus más sentidas condolencias, solidaridad y afecto a la familia, personas allegadas, compañeros y compañeras de Claudia en estos momentos de tan profundo dolor. Como institución pública comprometida con la transferencia de conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un pensamiento crítico, la Universidad de Granada reitera la necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres".

"El equipo de Gobierno de la Universidad de Granada se ha puesto a disposición de las autoridades consulares de España en México, así como de la familia de la joven, para prestar todo el apoyo necesario en estos momentos", sigue el comunicado, en el que también se convoca a un minuto de silencio en memoria de Claudia este lunes 14 de septiembre a las 11:00 horas en la puerta de todos los centros de trabajo de la Universidad de Granada.