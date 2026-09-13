"Tiene que servir como una advertencia muy seria": los peligros tras la victoria de la extrema derecha en Alemania

La extrema derecha alemana ha conseguido un resultado muy trascendental de toda la democracia de posguerra. Alternativa Para Alemania (AFD) se impuso en las elecciones regionales de Sajonia Anhalt con un 43,8% de los votos, a solo tres escaños de la mayoría absoluta en el Landtag. Por su parte, Unión Cristiano Demócrata (CDU), el partido del canciller Friedrich Merz, se ha hundido hasta el 17%.

El periodista de El orden mundial, Eduardo Saldaña, ha analizado en Julia en la onda qué significa esta victoria: "El resultado es de los que hacen historia", ha subrayado Julia Otero, al tiempo que Saldaña ha explicado que la clave está en que "justo la mitad" de los votos de la CDU se ha ido a la extrema derecha. "Nos tiene que servir como una advertencia muy seria", ha indicado.

La AfD ha más que duplicado sus votos con respecto a 2021 (del 20,8% al 43,8%), mientras que la CDU ha perdido casi 20 puntos, con una caída de 40 a 15 escaños en el Parlamento regional. Tras la victoria, la líder del partido, Alice Weidel, fue muy contundente: "Señor Merz, su tiempo se ha acabado".

¿Es un punto de no retorno?

Cabe destacar que Weidel es lesbiana y está casada con una mujer inmigrante que ni siquiera vive en Alemania. Saldaña ha explicado esto con ironía, aludiendo a las propias palabras de la líder alemana, que dice que viene "con una persona desde hace 20 años". Una contradicción, teniendo en cuenta lo que este partido piensa sobre el colectivo LGTBI.

Sobre si lo ocurrido en Sajonia-Anhalt es un "punto de no retorno", tal y como ha indicado Julia, el periodista del Orden Mundial se ha mostrado ligeramente esperanzado, pero ha avisado de que es una "advertencia" y se ha preguntado: "¿Qué puede significar su triunfo para la derecha democristiana alemana? ¿Hacia dónde puede virar Merz o un potencial sucesor?"

Así las cosas, ha recordado el "cordón sanitario" alemán, ese cortafuegos que durante años impidió pactos con la extrema derecha. "Eso poco a poco está cayendo", ha lamentado. Y ha planteado el escenario del futuro alemán. La CDU puede quedar debilitada y que no le quede más remedio que "apoyarse en sus partidos de extrema derecha" y que estos se conviertan en "king markers", aunque sin entrar formalmente en el Gobierno.

AfD no modera sus discursos como otros partidos de extrema derecha

Además, Saldaña ha lanzado otro aviso. "AFD no se está moderando como Meloni", sino que sigue en su "línea radical", inspirada por "la segunda legislatura de Donald Trump, que agarra y mantiene el radicalismo". Y, citando a un artículo de El País, ha incidido en que la extrema derecha francesa, tras una reunión con AFD "salía muy preocupada" porque "normalizaban y básicamente analizaban un poco la etapa nazi", llegando a decir "que la gente de la SS a lo mejor no eran tan malas personas".

Así las cosas, y trayendo a colación los resultados del informe PISA, el experto señala una evidente conexión entre la crisis económica y el auge de estos partidos, que se ven favorecidos por estos discursos. Además, parece que la gente se olvida de lo que ocurrió hace 80 años.

Las encuestas van más allá, tal y como ha apuntado la presentadora del programa, porque dan a Weidel y su partido a nivel nacional un 28% de los votos, por lo que el impacto en Sajonia-Anhalt se extendería por el resto del país.