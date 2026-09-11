Muere la princesa Astrid de Noruega dos semanas después del fallecimiento de su hermano, el rey Harald V

La princesa Astrid de Noruega, hermana del difunto rey Harald V cuyo funeral se celebró el pasado miércoles, ha fallecido este viernes a los 94 años, según ha informado la Casa Real noruega.

El rey Haakon VIII ha recibido con gran tristeza la noticia del fallecimiento de su tía y ha decidido que las banderas del Palacio Real sean arriadas a media asta este viernes, así como el día del funeral, de acuerdo con la nota publicada.

"Su fallecimiento es una gran pérdida para todos nosotros. La echaremos de menos", ha declarado Haakon, que asumió el trono al morir su padre Harald el pasado 28 de agosto a los 89 años.

Una enfermedad delicada

Su trágica pérdida se produce tras varios meses haciendo frente a una delicada enfermedad. Tanto es así que el pasado mes de mayo le implantaron un marcapasos temporal debido a su insuficiencia cardiaca.

Además, en marzo también fue atendida de urgencia debido a una neumonía. A todo ello se suma el hecho de que presentaba problemas de movilidad, dolor de cadera y, en determinadas ocasiones, se ayudaba de una silla de ruedas para poder desplazarse.

Las palabras del rey Haakon

Por su parte, el rey Haakon le ha dedicado unas bonitas palabras a través de un escrito: "A lo largo de su dilatada vida, la princesa Astrid representó a la Casa Real con calidez y dedicación. A los 22 años, tuvo que asumir el papel de Primera Dama tras el fallecimiento de mi abuela, la princesa heredera Märtha", comenzaba la carta.

"En su labor, siempre mostró especial interés por el cuidado y la inclusión de los más vulnerables de la sociedad. Fue muy leal y siempre desempeñó sus funciones con compromiso, presencia y un espíritu contagioso", añadía el mensaje.

"Aprendimos mucho de ella y nunca tuvo miedo de expresar su opinión. Su fallecimiento es una gran pérdida para nosotros. La echaremos mucho de menos", concluye.