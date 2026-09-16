Von der Leyen expresa el respaldo directo de la UE a Ceuta: "Su frontera es la de Europa y Europa estará ahí para vosotros"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha elegido el pleno del Parlamento Europeo para dirigirse este miércoles a los españoles, y a los ceutíes en particular, para asegurar que "la frontera de Ceuta es la frontera de Europa" y proclamar que, por ello, "Europa estará ahí" para ellos. Estas declaraciones llegan mes y medio después de la entrada masiva de migrantes sufrida por la Ciudad Autónoma el 30 y 31 de julio.

Von der Leyen ha insistido desde el Parlamento Europeo en que "Ceuta es Europa y Europa estará ahí para vosotros". La crisis migratoria ha ocupado gran parte de su discurso sobre el Estado de la Unión, con el que repasa los retos pendientes para la Unión Europea y apunta la 'hoja de ruta' que desde su Ejecutivo quiere impulsar en lo que queda de legislatura para abordarlos.

En este contexto, ha insistido en la necesidad de que los 27 apliquen el Pacto de Migración que endurece la frontera exterior y agiliza las deportaciones, al tiempo que ha apuntado nuevas medidas para tratar que la Unión reaccione con urgencia ante eventuales crisis futuras similares a la de Ceuta.

A pesar de mostrar su apoyo incondicional a España y, por ende, a Ceuta, Von der Leyen ha evitado toda referencia al papel de Marruecos en la entrada irregular de casi 80.000 personas a finales de julio.

Brunner insiste en la prioridad de "retornar rápidamente" a los migrantes

Ya la víspera, el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, advirtió de que la "prioridad" en la crisis de Ceuta sigue siendo "retornar rápidamente a todos" los migrantes que cruzaron de manera irregular desde Marruecos y siguen en la ciudad autónoma sin derecho a permanecer en territorio de la Unión.

Bruselas también sostiene que ha mantenido constantes contactos con las autoridades españolas desde el primer momento, destacando también la cooperación de Marruecos para aceptar la rápida devolución de estos.

Precisamente mañana viajará Brunner a Madrid para verse con los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; con el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y con la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Aunque Brunner no lo ha mencionado, el PP ya adelantó hace días que el comisario se verá con Alberto Núñez Feijóo en ese viaje.

La carta de Rabat a los eurodiputados españoles

Coincide que este lunes, la Misión de Marruecos ante la Unión Europea y la OTAN envió una carta selectiva a varios eurodiputados trasladando la posición de Rabat sobre la crisis migratoria de Ceuta. La llegada de dicho documento llegó apenas un día antes de que el pleno del Parlamento Europeo abordara en Estrasburgo (Francia) la entrada de 80.000 migrantes a la ciudad autónoma.

Como ha podido comprobar Europa Press, solo los eurodiputados de PSOE, PNV y ERC recibieron el correo remitido por la representación diplomática marroquí.

También cabe destacar que Juan Jesús Vivas ha insistido en la necesidad de una presencia europea en la frontera con Marruecos para evitar que se produzca una nueva llegada masiva de migrantes como ya ocurrió el pasado 30 y 31 de julio.