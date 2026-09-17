Qué implica que Canadá sea miembro asociado de la UE y qué diferencias habría con ser un país miembro

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto que Canadá se convierta en el primer "miembro asociado" de la Unión Europea, un estatus que actualmente no existe en los tratados comunitarios. La iniciativa busca estrechar la cooperación entre ambos territorios en ámbitos como la defensa, la energía, la tecnología, la inteligencia artificial y los minerales críticos.

La propuesta fue planteada por Von der Leyen durante su discurso sobre el Estado de la Unión celebrado este miércoles en Estrasburgo, con el primer ministro canadiense, Mark Carney, presente en el Parlamento Europeo. La presidenta de la Comisión aseguró que quiere "abrir la puerta" para que Canadá sea el primer país en adquirir esta nueva condición.

Carney ha recibido favorablemente la propuesta y ha defendido una relación más estrecha entre Canadá y Europa. Este jueves, ante el Parlamento Europeo, afirmó que "Europa y Canadá son más fuertes juntos", en un contexto marcado por el deterioro de las relaciones entre Ottawa y Washington.

¿Qué significa ser "miembro asociado" de la UE?

La primera cuestión que hay que aclarar es que Canadá no se convertiría en un Estado miembro de la Unión Europea. De hecho, la figura del "miembro asociado" no está contemplada actualmente en los tratados europeos y tendría que definirse jurídicamente antes de poder aplicarse.

El objetivo sería crear una fórmula intermedia entre la relación que la UE mantiene actualmente con terceros países y la pertenencia plena al club comunitario. La propuesta pretende permitir una cooperación mucho más profunda sin que Canadá tenga que convertirse en miembro de la Unión.

Todavía no se conocen con precisión los derechos y obligaciones que tendría este nuevo estatus. Su alcance tendría que ser negociado por Canadá y los Estados miembros de la UE y, dependiendo de cómo se diseñe, podría requerir cambios en el marco jurídico comunitario.

La iniciativa pretende ir mucho más allá del ámbito comercial. Bruselas y Ottawa trabajan en una relación estratégica que incluye defensa y seguridad, energía, inteligencia artificial, tecnología, educación y materias primas críticas.

¿Por qué ahora?

La propuesta llega en un momento de tensión entre Canadá y Estados Unidos, su principal socio económico y vecino. El Gobierno de Mark Carney ha buscado reducir la dependencia canadiense de Estados Unidos y diversificar sus relaciones comerciales y estratégicas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reaccionado negativamente a la posibilidad de una asociación más estrecha entre Canadá y la UE y ha llegado a advertir de posibles aranceles si Ottawa avanza en esa dirección.

Un proceso que todavía está en una fase inicial

Por el momento, Canadá aún no es miembro asociado de la Unión Europea. Lo que existe es una propuesta política de la Comisión Europea que ahora deberá concretarse y recibir el respaldo necesario de los Estados miembros.

Bruselas y Ottawa prevén continuar las conversaciones sobre esta nueva relación, con una cumbre UE-Canadá prevista para octubre en la que podrían avanzar en los detalles de la futura alianza.

En definitiva, el "miembro asociado" sería una nueva categoría de relación con la UE, todavía por definir, que permitiría a Canadá estrechar significativamente sus vínculos con Europa sin convertirse en uno de los 27 Estados miembros. La propuesta abre así una fórmula inédita para que la Unión Europea establezca una asociación especialmente profunda con un país situado fuera de Europa.