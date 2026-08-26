Canadá impone aranceles de hasta el 50% a bienes de EEUU: estos son los productos afectados

La lista de aranceles canadiense, que entrará en vigor a partir del 8 de septiembre, contempla tasas de entre el 15% y el 50% a productos derivados del acero y del aluminio así como productos básicos como lácteos, pescado o marisco, entre otros. La decisión llega como respuesta a los gravámenes del 50% impuestos por el gobierno de Trump contra los productos canadienses tras el fracaso en sus negociaciones. En la lista que por el momento han propuesto, las 'represalias' canadienses ascienden a los 27.600 millones de dólares canadienses (unos 17.000 millones de euros).

El ministro de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne, defendió la firmeza de estas medidas asegurando que estas medidas protegerán a los "trabajadores, agricultores, familias y empresas canadienses". La lista de productos afectada por los nuevos aranceles contempla más de 800 categorías de bienes. Canadá ha afirmado responder así a unas condiciones que "exigen demasiado y ofrecen muy poco a cambio", razón por la que suspendieron las negociaciones.

Más de 800 categorías y un paquete de ayudas millonario

La lista elaborada por el Ejecutivo canadiense abarca más de 800 categorías de bienes importados por Estados Unidos:

Gravámenes del 50% a derivados del acero y el aluminio. Además de productos como leche, nata, miel, melaza, perfumería, cosmética, ropa, utensilios de cocina y artículos para el hogar.

a derivados del acero y el aluminio. Además de productos como leche, nata, miel, melaza, perfumería, cosmética, ropa, utensilios de cocina y artículos para el hogar. Gravámenes del 25% a quesos, pescado, moluscos y mariscos además de artículos de madera, papel y cartón.

a quesos, pescado, moluscos y mariscos además de artículos de madera, papel y cartón. Gravámenes del 15% a maquinaria industrial, sistemas de aire acondicionado, carretillas elevadoras, cosechadoras y robots.

Para paliar el impacto económico que tendrán estos aranceles sobre la sociedad canadiense, el gobierno de Canadá liderado por Mark Carney ha anunciado un paquete de ayudas de 7.500 millones de dólares canadienses (4.600 millones de euros) para brindar un "apoyo rápido, sencillo y ágil a Canadá". Esta batería de ayudas incluirá inversiones para pequeñas y medianas empresas, protección a empresas y trabajadores para mantener plantillas afectadas por los aranceles y flexibilización de préstamos.

Canadá responde a Washington: "No nos quedaremos de brazos cruzados"

Desde el Ejecutivo canadiense insisten en que no estaba en sus planes tomar medidas, sino que ha sido una respuesta a la falta de acuerdo y las exigencias de la Casa Blanca. "Nuestra preferencia era no hacer eso. Nuestra preferencia era encontrar un acuerdo que beneficiara a ambos países. No nos quedaremos de brazos cruzados", han declarado desde el gobierno de Canadá.