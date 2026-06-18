Los audios de la declaración de Zapatero que dejan perplejo al juez Calama: "Ni sé lo que es una sociedad offshore"

Los audios de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, a los que ha tenido acceso Onda Cero, revelan varios momentos de tensión y sorpresa durante el interrogatorio al expresidente del Gobierno en el marco de la investigación del denominado 'caso Plus Ultra'.

Las grabaciones muestran a un magistrado visiblemente desconcertado por algunas de las respuestas de Zapatero, como cuando se le pregunta por una presunta sociedad offshore constituida en Dubái y por diversos viajes realizados junto a Julio Martínez, uno de los investigados en la causa.

Uno de los momentos más llamativos se produce cuando Calama le pregunta por un viaje a Dubái que figura en la investigación. El juez le recuerda que anteriormente aseguró no recordarlo y le plantea si, una vez conoció el contenido de la causa, revisó sus agendas para comprobarlo. La respuesta del expresidente sorprende al instructor_ "Jamás en mi vida he oído hablar de una sociedad offshore", asegura Zapatero durante su declaración.

La afirmación provoca nuevos interrogantes en el magistrado, especialmente porque la investigación sitúa una reunión celebrada en Portonovo como un momento clave para la creación de una estructura societaria en Emiratos Árabes Unidos que, según los investigadores, habría servido para canalizar presuntamente fondos relacionados con el rescate de Plus Ultra.

Los audios también recogen la declaración inicial del expresidente ante el magistrado. Nada más comenzar su comparecencia, Zapatero agradece al juez el aplazamiento de la cita y reivindica su confianza en el Estado de Derecho. "Siempre he tenido un firme convencimiento de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley", afirma antes de negar de forma rotunda cualquier participación en las presuntas irregularidades investigadas. "Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad", sostiene.

Explica la labor de Wha The Fav

En otro de los pasajes de la declaración a los que ha tenido acceso Onda Cero, el juez pregunta al expresidente por What The Fav, la empresa administrada por sus hijas y que figura en la investigación. Zapatero la describe como una compañía dedicada al marketing digital, la edición de vídeos y el seguimiento de comunicación. Según explica, la sociedad centra buena parte de su actividad en el ámbito de los videojuegos y los eSports, un sector que reconoce ajeno a su generación. "Es una empresa moderna", señala durante el interrogatorio al referirse a una actividad que, asegura, está vinculada al entorno digital y a los nuevos formatos de comunicación.

Durante el interrogatorio, Calama expone una secuencia de hechos que considera especialmente significativa. Según relata, tras una serie de contactos entre colaboradores cercanos al expresidente, un escolta habría realizado la reserva de una comida y, al día siguiente, uno de los implicados estaría gestionando la documentación necesaria para constituir una sociedad. "Es llamativo", le señala el magistrado.

Zapatero rechaza de plano cualquier vinculación con esa operación y asegura que una de las cuestiones que más le sorprendió al leer el auto de imputación fue precisamente la referencia a supuestas instrucciones por su parte para crear sociedades offshore. "Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni sé lo que es", afirma ante el juez.

Las dudas del instructor no se limitan a esa cuestión. Otro de los momentos más reveladores de la declaración gira en torno a los viajes realizados con Julio Martínez. Calama le reprocha que, pese a la importancia de los hechos investigados y a las referencias contenidas en el procedimiento, no hubiera consultado previamente sus agendas para aclarar si viajó o no con él a Dubái.

"Como este es un tema vidrioso, por lo menos para mí como instructor, hubiera tenido la diligencia o la curiosidad de ver este tema", le llega a decir el magistrado.

La respuesta de Zapatero vuelve a evidenciar la falta de precisión que marcó buena parte de su comparecencia. "Lo miraré. Es verdad, señoría. He tenido tiempo para muchas cosas, pero esto lo miraré", contesta.

Admite gestiones para que el Banco Santander se reuniera con Plus Ultra

Según las grabaciones, el expresidente negó cualquier participación en las supuestas irregularidades investigadas, aunque sí reconoció haber realizado gestiones para que representantes del Banco Santander escucharan una propuesta relacionada con Plus Ultra.

El tono empleado por Calama durante el interrogatorio ayuda a entender la decisión posterior del magistrado de mantener la condición de investigado de Zapatero y continuar profundizando en una causa en la que aprecia indicios suficientes para seguir adelante con las pesquisas.

La declaración cobra aún más relevancia después de que el juez haya ampliado la investigación a las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar, a quienes ha ofrecido personarse en la causa en calidad de investigadas para ejercer su derecho de defensa.