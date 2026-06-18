Rafa Latorre, sobre Zapatero y la imputación de sus hijas: "Tras su declaración el juez ha ampliado la nómina de personas investigadas"

La decisión no puede sorprender, si acaso lo que sorprende es que el juez Calama haya tardado tanto en tomarla. Quizás es que confiaba en que la declaración de Zapatero podría aportar algo que ahorrara sus hijas el trance. A sus hijas y a una persona de estrecha confianza, como es Gerturdis Alcázar, su secretaria.

La declaración de Zapatero no solo no ha servido para disipar los indicios de criminalidad que pesan sobre él sino que tras ella el juez ha decidido ampliar la nómina de personas investigadas y entre ellas se encuentran tanto las dueñas de What the Fav como la leal Gertrudis Alcázar.

Por qué no sorprende la imputación de las hijas de Zapatero. Porque sobre ellas desde hace tiempo se han documentado indicios de ilícito penal. Hablamos de aquellas facturas del todo inverosímiles por las cuales su empresa What the Fav se cobró 500mil euros de Análisis Relevante por la maquetación de unos informes y que a los maliciosos nos motivó a calificar la empresa de marketing vital como el beluga de la maquetación.

Lo que los investigadores considera es que esta empresa What the Fav habría servido para blanquear el dinero de las comisiones obtenidas por el rescate público de Plus Ultra. En consecuencia, el juez las ha llamado a declarar como investigadas.

Vamos a ver… las llama como investigadas porque hay indicios de delito. Pero también es una forma de preservar sus derechos. El magistrado indica que la alternativa de llamarlas a declarar en calidad de testigos "les impondría el deber de decir verdad y la prohibición de reservarse información, comprometiendo de forma irreversible su derecho a no declarar contra sí mismas y a no confesarse culpables".

Así pues, la citación como investigadas "no solo es jurídicamente posible, sino necesaria para preservar sus derechos fundamentales y para garantizar la validez de las diligencias».

En cuanto a la secretaria del ex presidente, Gertrudis Alcázar, los informes de la Udef, la sitúan en un tercer nivel de la trama, ejecutando las indicaciones del ex presidente.

Las palabras de Sánchez sobre Zapatero

Pedro Sánchez no ha cortado su contacto con Zapatero ni se ha quebrado su confianza en él. Hoy ha revelado que han hablado durante todos estos días. El presidente del gobierno ha viajado a Bruselas para asistir al Consejo Europea. Hay graves asuntos sobre la mesa de los mandatarios continentales, pero como es natural algunas de las preguntas que le hicieron los periodistas a Sánchez versaban sobre la delicada situación doméstica.

Ahí ha sido cuando ha expresado su apoyo y el de toda la familia socialdemócrata a Zapatero, de cuya inspiración ideológica e incluso moral suponemos que no reniega, porque por qué iba a hacerlo.

Sí parece que es interesante. Quiero decir que va más allá del tópico la reflexión que hace Pedro Sánchez sobre los regalos que reciben los mandatarios y lo que deben hacer con ellos

Felipe González opina sobre las nuevas informaciones del caso

Miren el caso de Felipe González. Le han preguntado por ello y asegura que todos los regalos que recibió como presidente lucían tras una vitrina del Consejo de Ministro. Miren una de las personas que, dentro de la familia socialdemócrata, se ha opuesto a la agenda internacional de Zapatero, muy en especial a su complicidad con el régimen bolivariano de Venezuela, ha sido precisamente Felipe González.

Pero eso no quita para el también expresidente socialista pida que se preserve la presunción de inocencia de Zapatero y ha lamentado la situación de sus hijas.