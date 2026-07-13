Borja Iglesias, sobre la polémica columna de Mariano Rajoy: "Entiendo la multiculturalidad de Francia como una riqueza"

España y Francia volverán a verse las caras de nuevo, pero esta vez será en unas semifinales de un Mundial. Es por ello que Mariano Rajoy dedicó unas palabras sobre el partido en su famosa columna futbolística en 'El Debate'. En ella, el expresidente del Gobierno dejó una polémico frase que no ha tardado en hacerse viral y en ser muy criticada.

"La selección francesa tiene un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", escribía Rajoy en la columna. Tras ello, diferentes políticos franceses han calificado el mensaje de "inaceptable", así como se han producido numerosas críticas en las redes sociales.

A todo ello se ha sumado la respuesta de Borja Iglesias, jugador de la selección española, que se ha pronunciado sobre lo sucedido. Preguntado por la polémica, el futbolista ha tratado de poner en valor la variedad de culturas que existen en el país galo.

Borja Iglesias defiende la "multiculturalidad" francesa

Tras el análisis de Rajoy sobre la selección francesa, el futbolista Borja Iglesias no ha dudado en manifestarse sobre la polémica. En una entrevista con DAZN, el jugador ha respondido a las palabras del expresidente, mostrando su opinión al respecto. Y es que para Borja Iglesias, uno de los puntos fuertes de la sociedad francesa es su multiculturalidad.

"Me sorprende que a esta altura estemos con estas cosas, joder... porque entiendo ya la vida y la sociedad multicultural. Cada uno somos de un sitio, cada uno somos de una manera y creo que esa es la riqueza que tenemos. Entiendo que Francia es tan rica en muchas situaciones por la cantidad de personas de distintos orígenes que tiene", ha explicado durante la entrevista.

El futbolista le resta importancia al mensaje

A pesar de que las palabras han causado indignación, Borja Iglesias ha tratado de restar importancia al mensaje del expresidente. Según ha explicado el delantero de la selección, cree que Rajoy no tiene mala intención con sus líneas dedicadas a la selección francesa.

"Me da un poco de pena estas cosas, pero puedo entender que no lo dijo ni con mala intención. Creo que tenemos que ser un poquito más cuidadosos con eso", ha concluido.

El Gobierno de España carga contra el expresidente

Además de recibir las críticas fuera de España, Mariano Rajoy también ha sido cuestionado por los políticos españoles. En este caso, el primero en pronunciarse ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que la pertenencia a un país no se mide por el tono de piel.

"España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas", ha replicado Sánchez.

También se han pronunciado figuras como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, o el ministro de Transportes, Óscar Puente, cargando con dureza contra las palabras de Rajoy. "Es hiriente y peligroso. Todo lo que encubra racismo y xenofobia es despreciable. No es España", escribía Albares en X.

Más allá iba Óscar Puente, que ha tildado al expresidente de zoquete y postfranquista corrupto. "Indignación en Francia por las palabras de este, reitero: Zoquete: Persona torpe o ignorante: Es el uso más común en gran parte del mundo hispanohablante. Se emplea para describir a alguien de entendimiento lento", ha reflejado en su cuenta oficial de X el ministro.