El PP resta importancia a las críticas de Rajoy por racismo: "Es una columna sarcástica y sin mala intención"

El Partido Popular ha minimizado este lunes la controversia generada por el artículo de opinión de Mariano Rajoy en el que afirmaba que la selección francesa de fútbol juega "sin franceses". Durante su rueda de prensa semanal, el portavoz del partido, Borja Sémper, ha asegurado que se trata de una columna "sarcástica" escrita "sin mala intención".

Una defensa respaldada por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien ha atribuido las palabras del expresidente a la "retranca" gallega, aunque ha reconocido que él no las comparte y ha señalado que algunas reacciones han sido desproporcionadas y sobreactuadas.

Francia endurece el tono y habla de racismo

Las declaraciones han provocado una contundente respuesta del Gobierno Francés, donde el ministro de exteriores, Jean-Noël Barrot, ha afirmado que "Francia no tiene color de piel" y ha asegurado que sostener lo contrario "es una estupidez, racismo o una combinación de ambas cosas".

Las críticas se suman a las expresadas del domingo por el Ejecutivo francés, que calificó las palabras de Rajoy de "absolutamente inaceptables" y "aberrantes", junto a varios dirigentes políticos franceses y la Federación Francesa de Fútbol que ya han rechazado el comentario, al que han bautizado de "un tufo de racismo intolerable".

El ex primer ministro francés Manuel Valls ha lamentado especialmente las declaraciones del expresidente español, palabras que no solo indignan sino que le ocasionan un profundo dolor y ha recordado que, de los 26 jugadores convocados por Francia para el Mundial, únicamente tres nacieron fuera del territorio francés.

El Gobierno pide a Feijóo que desautorice a Rajoy

Desde el Gobierno español también se han arreciado las críticas. El ministro de asuntos exteriores, José Manuel Albares, ha calificado las palabras de Rajoy de "absolutamente inaceptables" y ha reclamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. que las desautorice públicamente. Además, de exigir al medio El Debate, donde se publicó el artículo, que rectifique el contenido.

No descarta acciones legales por un posible delito de odio, aunque ha expresado su deseo de que la polémica se resuelva mediante una disculpa de Rajoy y una rectificación del periódico, pues ya ha confesado que sin ser juez, "la frase encubre algo terrible".

Ministros y partidos cargan contra el expresidente

La ministra portavoz Elma Saiz, ha lamentado el "lío diplomático" generado y ha acusado al PP de mostrar "ese racismo" cuando "se quita la careta". En la misma línea, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que Rajoy "ha quedado retratado" con "un pensamiento supremacista".

También se ha pronunciado el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quien ha pedido al expresidente que pida perdón, y la ministra de Ciencia, Diana Morant, que considera proporcionada la reacción política e institucional.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha relacionado estas declaraciones con otras polémicas recientes protagonizadas por dirigentes populares como "la mejor campaña para la izquierda" y las bajas laborales de Feijóo.

La oposición también se suma a las críticas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en Los Desayunos de RTVE, ha calificado las palabras de Rajoy de un "error grave" puesto que "con esto ni tan siquiera hay que hacer bromas".

Una "normalización del racismo" según Izquierda Unida, que Podemos considera constitutivas de un delito de odio a ser tratadas por la Justicia.

Por su parte, Junts las ha tildado de "lamentables" y ERC ha ironizado sobre el comentario del expresidente. En cambio Vox, ha salido en defensa de Rajoy y ha asegurado que es la primera vez en años que una declaración suya "molesta a la izquierda", al tiempo que ha insistido en que para su formación "ser español nunca ha sido una cuestión de raza ni de color de piel". Partido con el que, según Pablo Fernández, el PP estaría rivalizando" a ver quién es más racista".