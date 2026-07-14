Guardamar se prepara para celebrar sus multitudinarias fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Jaime

Destacan en la programación, junto a los actos de los Moros y Cristianos y las celebraciones en torno al patrón, San Jaime, del próximo 25 de julio, una nueva edición del Street Food Market y del Mercado Marinero.

La edil de Fiestas pone de relieve las peculiaridades de las fiestas de Guardamar del Segura como los 'Correfocs' a cargo de 'Dimonis Rafolins' o la escenificación de la Leyenda de L'Encantá' durante la gala inaugural de las fiestas, declaradas de Interés Turístico Autonómico.

Mención aparte merece el Desfile Multicolor de este próximo sábado 18 de julio, con más de 1500 participantes inscritos. Pueden consultar toda la programación en la web y redes sociales del Ayuntamiento de Guardamar del Segura.