Investigan como posible crimen machista la muerte de una mujer de 56 años en un domicilio de Almoradí

La Guardia Civil investiga como un posible crimen machista la muerte de una mujer de 56 años ocurrida la pasada noche en un domicilio del centro urbano de Almoradí, suceso por el que ha sido detenido su marido, que ya fue arrestado en 2008 por una denuncia de la fallecida.

Fuentes de la investigación consultadas por EFE han informado de que el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer, española, ocurrió este lunes sobre las 23 horas y que en la mañana de este martes se ha detenido al marido, de 61 años, en un caso en el que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que está recabando datos.

Las mismas fuentes han señalado que, aunque en un principio el aviso se recibió como un aparente accidente doméstico, en la casa donde fue hallado el cadáver de María del Carmen se han observado restos de sangre en una de las habitaciones y en una fregona, y también signos de que el cuerpo había sido trasladado. La pareja tiene dos hijos en común mayores de edad y que no residen con sus padres, y aparentemente se trataba de una pareja estable que convivía junta en el domicilio donde han ocurrido los hechos.

De la investigación se ha hecho cargo el Equipo de Mujer Menor (EMUME) y el Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que la Guardia Civil "efectivamente trata y estudia" lo sucedido como un presunto caso de violencia machista aunque "está en plena investigación".

Bernabé ha relatado que el marido, también español, ha sido detenido en la mañana de este martes y que se conoce que en 2008 había sido arrestado después de que se activara el sistema Viogén por una denuncia de la fallecida. Este caso fue desactivado un año después "por falta de medidas judiciales", sin que haya conocimiento de que desde ese 2009 se haya activado Viogén "en ninguna circunstancia".

Sería la sexta asesinada en la Comunitat Valenciana en 2026

En el caso de que finalmente se confirme este caso como un asesinato machista sería la sexta del año en la Comunitat Valenciana, ha lamentado Bernabé, con dos menores fallecidos, "una cifra que nos tiene que interpelar, alarmar y movilizar frente a una violencia estructural" porque, ha subrayado, "es terrorismo contra mujeres por el hecho de ser mujeres".

Para Bernabé, esta situación "nos interpela como sociedad para hacerle frente desde la denuncia social colectiva y la condena política y el señalamiento político" y ha añadido que en las tres provincias valencianas "hay más de 17.000 mujeres en Viogen".

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 31 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año en España, 1.371 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.