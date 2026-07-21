Eduardo Aparicio, Embajador Cristiano 2026: "Todas las filas se integrarán dentro del boato como símbolo de la unidad de la comparsa"

Desde hoy, martes 21 de julio, y hasta el sábado 25 de julio, las Fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos de Orihuela 2026 afrontan sus actos más multitudinarios y espectaculares.

Martes 21 de julio

Guerrilla única de Pólvora y Toma del Castillo. Uno de los actos más emblemáticos de la fiesta, en el que los bandos moro y cristiano recrean la lucha por el control de la fortaleza mediante alardos de arcabucería y la representación de la conquista del castillo.

Miércoles 22 de julio

Gran Desfile Infantil, con salida desde el Parque de la Ocarasa. Los más pequeños toman el protagonismo con la participación de las comparsas y escuadras infantiles.

Jueves 23 de julio

Gran Retreta Festera, también desde el Parque de la Ocarasa. Se trata de un desfile de carácter lúdico y humorístico en el que las comparsas muestran sus propuestas más originales y desenfadadas.

Viernes 24 de julio

Solemne Desfile de Entrada Cristiana, uno de los momentos culminantes de las fiestas. Las comparsas cristianas recorren las calles de la ciudad exhibiendo la riqueza de sus trajes, boatos y acompañamientos musicales.

Sábado 25 de julio

Solemne Desfile de Entrada Mora, considerado el gran cierre de los actos de Moros y Cristianos. Las comparsas moras despliegan todo su esplendor con espectaculares escuadras, boatos y marchas moras.