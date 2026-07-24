Senderos con historia: las mejores rutas para descubrir la naturaleza de la Vega Baja entre sierras, huerta y Mediterráneo

La Vega Baja del Segura ofrece numerosas posibilidades para los amantes del senderismo, con recorridos que combinan patrimonio natural, paisajes agrícolas y espacios de gran valor medioambiental. Uno de los enclaves más frecuentados es el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, donde diferentes itinerarios permiten recorrer los humedales salineros, observar aves acuáticas y disfrutar de vistas únicas de las lagunas rosa y verde.

Otra de las rutas más conocidas es la que discurre por la Sierra de Orihuela, un entorno montañoso que contrasta con la llanura de la comarca. Sus senderos conducen hasta miradores naturales desde los que se divisa buena parte de la Vega Baja, además de puntos de interés como la Cruz de la Muela, uno de los destinos más populares entre senderistas y deportistas.

La Sierra de Callosa también se ha consolidado como un referente para la práctica del senderismo gracias a su red de caminos señalizados. Los recorridos atraviesan zonas de pinar y formaciones rocosas características, ofreciendo panorámicas sobre municipios como Callosa de Segura, Cox, Redován y Granja de Rocamora.

En el entorno de Redován destaca la subida a la Sierra de Redován, una ruta exigente en algunos tramos pero que recompensa el esfuerzo con espectaculares vistas sobre la huerta tradicional y el cauce del río Segura. El área recreativa de La Cueva Ahumada suele servir como punto de partida para muchos de estos recorridos.

Quienes prefieran itinerarios más suaves pueden optar por los caminos que acompañan al río Segura a su paso por distintos municipios de la comarca. Estas rutas permiten descubrir la huerta tradicional, acequias históricas y parajes agrícolas que forman parte de la identidad de la Vega Baja, siendo aptas para caminantes de todas las edades.

La oferta senderista se completa con espacios como el Cabezo de Hurchillo, la Sierra Escalona y su entorno forestal o las rutas costeras de Orihuela Costa, donde es posible caminar junto al Mediterráneo recorriendo calas, acantilados y paseos litorales. De este modo, la Vega Baja del Segura reúne propuestas para todos los niveles, desde paseos familiares en plena naturaleza hasta ascensiones de montaña con amplias vistas sobre la comarca.