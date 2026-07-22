José Manuel Zapata, presentador del certamen: "Yo nací en un coro como músico y me emociona mucho estar en Torrevieja"

La carrera de José Manuel Zapata empezó a los 18 años y despegó internacionalmente cuando, en 2008 y bajo la dirección del maestro Alberto Zedda, interpretó al Conde de Almaviva en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Ha cantado en grandes escenarios como la Deutsche Oper de Berlín, el Teatro Real de Madrid o el Liceu de Barcelona. Sin embargo, en los últimos años, el tenor granadino ha dado un paso más allá, convirtiéndose en un comunicador excepcional. A través de sus conferencias, consigue conectar el universo de la ópera con el mundo empresarial para inspirar al gran público. Ha grabado varias óperas y dos discos, así como destaca también su reciente participación como jurado en el talent show ‘Aria, locos por la ópera’ de Televisión Española.

Es la primera vez que ‘Zapata Tenor’ se pone al frente del Certamen de Habaneras de Torrevieja al que considera “un referente”. Él mismo ha recordado cómo “ya cantaba habaneras en mis inicios en el mundo coral con el coro Federico García Lorca de Granada”. Tal es así que asume “con responsabilidad e ilusión esta gran oportunidad, pues el Certamen es el lugar en el que más cómodo me puedo sentir y al que pretendo imprimir mi huella con mi forma de presentar especial”. José Manuel Zapata ha asegurado que viene a Torrevieja con el ánimo de “llenarme de emociones” y agradecido por estar en una cita coral “tan prestigiosa”.

Inicio de la competición

El Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía iniciaba este martes su fase de concurso, que se prolongará durante tres veladas más. Lo hacía con la representación de los tres continentes que, en esta 72ª edición, se suben al escenario del Teatro Municipal cantando en español y exportando a todas las latitudes del planeta la música que se ha convertido, por derecho propio, en la primera de las manifestaciones culturales de la ciudad de la sal.

Un coro procedente de Letonia, el Riga Technical University Mixed Choir «Vivere», era el primero en competir y, por eso, también el primero en interpretar en concurso la obra obligada que lleva por título “Habanera de sal”, de Belén Puente y Antoni Mas. Como cada agrupación en concurso, la actuación se completaba con dos habaneras más y otras tantas polifonías, ya libremente escogidas por los participantes. A continuación, actuaba Anchorus Polyphonic Choir de Ankara (Turquía), Sortilegio Vocal Ensamble de Valparaíso (Chile) y Beijing Wuzi Riparian Choir de Pekín (China). De esta forma se daban cita procedencias de Europa, Ásia y América, los tres continentes que este año estarán presentes en el desarrollo del Certamen

El arranque de la competición coral también trajo la anticipación del Certamen de 2027 con la presentación del cartel de su 73ª edición y que tendrá lugar del 18 al 24 de julio. Una imagen que evoca lo que en su día fue el primitivo muelle Minguez recreado desde la emblemática terraza del Casino torrevejense.

Segunda velada de competición

Este miércoles compiten cuatro coros: Chamber Choir «Portland Phoenix» (Estados Unidos); Coro de Cámara de la Universidad de las Américas de Puebla (México); Mixed Choir «Viva» de Brežice (Eslovenia) y Administratio Choir de Malang (Indonesia). Será a partir de las 22h y como cada velada también podrá seguirse en directo a través del canal de Youtube del Patronato del Certamen.