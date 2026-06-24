Un detenido por violación y dos por violencia de género durante la Noche de San Juan en València

La Policía Nacional ha realizado 40 detenciones en el marco del dispositivo desplegado en las playas de València por la Noche de San Juan en las playas del Cabanyal y la Malvarrosa. Uno de los arrestos ha sido por una presunta violación y otros dos por violencia de género. También ha habido cuatro detenidos tras una reyerta en las inmediaciones de un local de ocio de la ciudad.

Otro de los detenidos fue sorprendido in fraganti cuando cometía un robo en el interior de un vehículo. El hombre, además, provocó lesiones a una agente de la Policía Nacional cuando iba a ser arrestado por estos hechos. El operativo se ha saldado, además, con la identificación de 927 personas y el levantamiento de 225 actas, la mayoría por tenencia de sustancias estupefacientes.

Las playas de la capital han recuperado la normalidad a primera hora de la mañana de este miércoles gracias al importante dispositivo de limpieza desplegado por el Ayuntamiento. El gobierno local asegura que ha sido una noche relativamente tranquila, aunque ha habido seis personas heridas que han necesitado ser atendidas en hospitales por traumatismos, intoxicaciones etílicas, o quemaduras.

El Ayuntamiento calcula que han sido alrededor de 75.000 las personas que han acudido a las playas de la ciudad para celebrar la Noche de San Juan. Una afluencia algo menor a la del año pasado, según ha explicado el concejal de limpieza urbana, Carlos Mundina:

Esa menor afluencia de personas se refleja en la cantidad de residuos recogidos de las playas: han sido 58 toneladas, dos menos que el año pasado.