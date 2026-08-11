Sanidad alerta por SMS de los riesgos de observar el eclipse sin protección ocular

La Consellería de Sanidad ha enviado un SMS a toda la población de la Comunitat Valenciana para recordar la importancia de observar el eclipse de manera segura. El mensaje advierte de mirar directamente al fenómeno sin gafas homologadas puede provocar daños a la vista.

“Mirar el eclipse sin gafas ISO 12312-2 daña la vista. Consulte las recomendaciones antes de observarlo”, señala el SMS que dirige a la ciudadanía a la web oficial habilitada por la Generalitat con las principales medidas de prevención. Además, a lo largo de este martes, Sanidad enviará una notificación con estas recomendaciones a través de la aplicación GVA+Salut.

Desde la Conselleria insisten en que para contemplar directamente el eclipse deben utilizarse gafas homologadas y en el caso de cámaras, prismáticos o telescopios, será necesario colocar filtros solares homologados en los objetivos. Tanto las gafas como los filtros deberán encontrarse en perfecto estado, sin arañazos ni dobleces.

Sanidad recuerda además que las gafas de sol convencionales no ofrecen una protección adecuada y desaconseja utilizar métodos caseros como radiografías, cristales ahumados o CDs.

Las direcciones generales de Salud Pública y Atención Primaria han remitido también una circular a los centros sanitarios para pedir especial atención a niños y adolescentes, considerados el grupo más vulnerable por su curiosidad y su menor percepción del riesgo.

Los profesionales sanitarios recomiendan mantener una supervisión continua de los menores durante todo el eclipse para evitar que observen directamente el sol sin la protección adecuada y prevenir posibles lesiones oculares.

Sanidad ha preparado además un dispositivo especial para reforzar las urgencias extrahospitalarias y hospitalarias, así como los servicios de Oftalmología, ante los posibles incidentes sanitarios relacionados con el eclipse y las concentraciones de personas previstas.

También se reforzarán los servicios de Urgencias y Oftalmología de los hospitales que dan cobertura a estas zonas, así como de otros centros próximos, ante las posibles consecuencias que puedan aparecer después del regreso de las personas desplazadas para contemplar el fenómeno.

Junto a la protección de la vista, Sanidad recuerda la necesidad de prevenir los golpes de calor y la deshidratación durante las horas de espera, especialmente entre mayores, menores y personas con patologías crónicas. Por ello, recomienda utilizar gorra, protector solar y elementos de sombra, además de mantener una hidratación adecuada mediante el consumo frecuente de agua.