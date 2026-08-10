La Comunitat Valenciana está en aviso naranja por tormentas fuertes que pueden ir acompañadas de granizo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes, 10 de agosto, el aviso naranja por lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo grande y rachas muy fuertes de viento en amplias zonas del interior y litoral de la Comunitat Valenciana.

El aviso de nivel naranja se activará entre las 14.00 y las 21.59 horas con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Las zonas afectadas por este nivel de riesgo son el interior de Alicante; el interior norte, interior sur y litoral sur de Castellón; así como el interior norte, interior sur y litoral sur de Valencia.

La jornada de este lunes vendrá marcada por chubascos y tormentas localmente muy fuertes o torrenciales en el interior de Castellón y de Valencia, así como en el litoral sur de esta, y localmente fuertes en el resto salvo en el sur de Alicante.

Por su parte, la Aemet ha establecido el aviso amarillo por riesgo de lluvias y tormentas con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento en el litoral norte y litoral sur de Alicante, el litoral norte de Castellón y el litoral norte de Valencia. Esta alerta de nivel amarillo se mantendrá igualmente activa entre las 14.00 y las 21.59 horas.

De forma adicional, la agencia meteorológica ha decretado el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral norte y litoral sur de Alicante y en el litoral sur de Valencia.

En estas áreas marítimas se prevé viento variable con predominio de la componente oeste de 40 a 50 km/h y rachas que pueden superar los 80 km/h, asociadas a las tormentas que se formen tanto en tierra como en el mar.

El día empezará con cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral a primeras horas que tenderán a disiparse; por la tarde aumentará a cielo nuboso en general con nubes de evolución diurna.

Las temperaturas mínimas permanecen sin cambios y las máximas experimentarán un descenso ligero. En las capitales provinciales las mínimas son de 25 grados y las máximas de 33 grados en València y Alicante y de 34 grados en Castelló de la Plana.

Soplará viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este durante las horas centrales.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es extremo en toda la Comunitat Valenciana, según el 112.