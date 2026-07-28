València contará con 200 efectivos en el dispositivo especial por el eclipse solar del 12 de Agosto

El Ayuntamiento de Valencia contará con un dispositivo formado por más de 200 personas para que el visionado del eclipse, previsto para el 12 de Agosto, transcurra con normalidad en el punto de observación que se habilitará en la Playa de La Malva-rosa. La Junta Local de Seguridad ha acordado entre otras medidas el cierre, durante esa jornada, del Parque Natural de la Devesa – Albufera.

Además a partir de la seis de la tarde se cerrará al tráfico la CV-500 salvo para personas residentes en la zona que acrediten su residencia o que disponen de una segunda residencia. La alcaldesa de València, Mª José Catalá, reitera que el objetivo es que los ciudadanos puedan vivir este momento histórico con seguridad.

Catalá ha avanzado que el consistorio pondrá en marcha una campaña informativa sobre las medidas preventivas adoptadas y sobre las que también deben adoptar los ciudadanos. Durante esa jornada se constituirá un cecopal por la mañana para controlar la movilidad.