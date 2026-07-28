València abre el plazo para que los ciudadanos opten a solicitar un bono comercio

El Ayuntamiento de València ha abierto el plazo para participar en la campaña ‘Bonos Comercio VLC 2026’, una iniciativa destinada a reforzar el consumo en los establecimientos de proximidad y a dinamizar la actividad económica de la ciudad. Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 3 de Agosto a través de la plataforma digital www.bonocomerciovlc.com para participar en el sorteo notarial que asignará los bonos.
La campaña pone a disposición de los ciudadanos 46.041 vales de compra por un valor de 50 euros. Las personas seleccionadas podrán formalizar la adquisición del bono a partir del 2 de septiembre y hasta el 15 de noviembre, o hasta agotar existencias. Cada titular de DNI o NIE puede acceder a un máximo de un bono por campaña abonará 25 euros y el Ayuntamiento aportará los 25 euros restantes.
Los bonos son digitales y pueden utilizarse mediante código QR o a través de la aplicación de Cámara València; además, permiten distribuir el saldo entre varias compras mientras permanezcan vigentes. El listado actualizado de los negocios participantes está disponible en la página web de la campaña.