CONSUMO

València abre el plazo para que los ciudadanos opten a solicitar un bono comercio

Los comercios de la ciudad que deseen adherirse a ‘Bonos Comercio VLC’ podrán hacerlo hasta el 30 de septiembre.

ondacero.es

Valencia |

Comercio
Comercio | Onda Cero Canarias

El Ayuntamiento de València ha abierto el plazo para participar en la campaña ‘Bonos Comercio VLC 2026’, una iniciativa destinada a reforzar el consumo en los establecimientos de proximidad y a dinamizar la actividad económica de la ciudad. Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 3 de Agosto a través de la plataforma digital www.bonocomerciovlc.com para participar en el sorteo notarial que asignará los bonos.

La campaña pone a disposición de los ciudadanos 46.041 vales de compra por un valor de 50 euros. Las personas seleccionadas podrán formalizar la adquisición del bono a partir del 2 de septiembre y hasta el 15 de noviembre, o hasta agotar existencias. Cada titular de DNI o NIE puede acceder a un máximo de un bono por campaña abonará 25 euros y el Ayuntamiento aportará los 25 euros restantes.

Los bonos son digitales y pueden utilizarse mediante código QR o a través de la aplicación de Cámara València; además, permiten distribuir el saldo entre varias compras mientras permanezcan vigentes. El listado actualizado de los negocios participantes está disponible en la página web de la campaña.

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