El nuevo Auditorio de Benicalap será la segunda gran infraestructura musical de València

El barrio de Benicalap verá hecha realidad una de sus mayores demandas con la construcción de un nuevo Auditorio que se convertirá en la segunda gran infraestructura musical de València y sede de la Banda Sinfónica Municipal.

Se trata de un espacio concebido para la interpretación, el ensayo, la formación y convivencia del barrio.

Con 2.000 metros cuadrados de superficie, distribuidos en cuatro plantas, contará entre otros espacios con una sala polivalente de uso vecinal, en un conjunto urbano coherente pensado para las personas.

Los vecinos han agradecido el proyecto que consolidará Benicalap como barrio de la música.

El proyecto que, ha presentado esta mañana la alcaldesa de València, María José Català, incluye la modificación de la urbanización existente para garantizar la accesibilidad universal y crear nuevas zonas de estancia y sombra para el barrio. El objetivo, explica la alcaldesa, es reforzar la unión de Benicalap a través de la música.

Este proyecto tiene una asignación de 8 millones y medio de euros y un plazo de ejecución de 19 meses, que empezarán tras la licitación de las obras este próximo viernes 31 de julio y los trabajos están previstos para iniciar a comienzos de 2027.