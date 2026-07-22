Fabián Ayala pide perdón a Dani Olmo

España ya era campeona del mundo. Una vez el colegiado pitó el final del partido los argentinos, con su mal perder, provocaron una tangana en el círculo central. Y entre ellos apareció la imagen de una de las leyendas valencianistas, Fabian Ayala, quien tras hablar con Dani Olmo parecía propinarle un guantazo. Una imagen que molestó mucho a los aficionados españoles y en especial a los del Valencia.

Hoy en Capital Radio, el argentino, miembro del cuerpo técnico de Scaloni, ha querido pedir perdón al futbolista español y también a los aficionados valencianistas que se han sentido molestos. "Obviamente estoy arrepentido, no puedo permitir que un sentimiento cambie mi humor; pero para mi son cosas que quedan en el campo. No fue un puñetazo sino un empujón. Mi intención fue ir a separar y nada más. Fue una reacción a un dicho, pero no es excusa, mi comportamiento tiene que ser otro. Si veo a Dani Olmo le pediré disculpas en persona".

Además reconocía que la victoria de España fue justa. "Felicitar a España. Cuando enfrentas a un equipo que te ha doblegado hay que saber que es una experiencia y un aprendizaje. España jugó un mundial jugando un fútbol muy bonito".