Cuando el sueño de un niño llamado Ferran Torres se hizo realidad

Dicen que a veces los sueños se hacen realidad. Y eso mismo es lo que le pasó a Ferran Torres. Si antes de la final del Mundial se hizo viral esa fotografía en la que Messi baña a un niño llamado Lamine Yamal ahora le ha tocado el turno a Ferran Torres recordarnos que los sueños de pequeño se pueden hacer realidad.

El "xiquet" de Foios marcó el gol de su vida. El que hizo feliz a todo un país y que al igual que el de Iniesta ya ha entrado en la historia del fútbol español, Quien se lo iba a decir a ese niño que cuando el manchego nos daba la mayor alegría de nuestras vidas en el terreno futbolístico, dieciséis años después él iba a disfrazarse de Iniesta para emular la gesta. ¿O sí?

Mientras todo el equipo español celebraba ya en nuestro país su segunda estrella, Ferran Torres publicaba en sus redes sociales una fotografía de esas que ponen los pelos de punta a cualquiera. En un acto celebrado en Catarroja se ve a Ferran sosteniendo la Copa del Mundo que por aquel entonces ganaron los Villa, Iniesta, Silva, Mata y compañía. Seguro que mientras la portaba pensaba en poder levantarla él sobre un terreno de juego. Por aquel entonces Ferran ya despuntaba en todas las categorías inferiores del Valencia CF. Y muchos años después no solo ha hecho realidad ese "sueño de cualquier niño del mundo" sino que además ha sido el gran artífice de que se cumpliera.