La Conselleria de Sanidad defiende su acuerdo de fin de huelga con CESM

La Conselleria de Sanidad y el Sindicato Médico CESM han llegado a un acuerdo para poner fin a la huelga de médicos y médicas a nivel autonómico que la Comunitat Valenciana viene arrastrando durante las últimas semanas y meses. Se trata de un acuerdo que incluye, por ejemplo, un compromiso por una jornada laboral real de treinta y cinco horas o un refuerzo de la Atención Primaria valenciana.

Comisiones Obreras País Valencià acusa al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, de obviar la Mesa Sectorial de Sanidad, en la que están representados todos los sindicatos y no únicamente CESM. En este sentido, la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-PV, Yolanda Ferrández, pide una rectificación y que la Generalitat atienda a la Mesa Sectorial de Sanidad.

"Consideramos que el conseller pretende convertir este órgano en un mero trámite, limitando su papel a validar decisiones ya adoptadas y vulnerando el derecho a la negociación colectiva", critica Ferrández en declaraciones a los medios de comunicación. "Ahora exigimos la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial y advertimos de que, si no hay rectificación, emprenderemos medidas judiciales y retomaremos las movilizaciones", adelanta.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, responde que su voluntad nunca ha sido la de desatender a la Mesa Sectorial y pone el foco ahora en la huelga de médicos y médicas que se mantiene a nivel estatal y que depende del Ministerio de Sanidad. "Lo que no puede ser es que, por cuestiones ideológicas, de sesgo o de inmovilidad, tengamos un huelga del Estatuto Medico que, en la Comunitat Valenciana, ha afectado ya a 450.000 pacientes", destaca Gómez.

"Yo quiero resolver los problemas porque yo quiero resolver que los 450.000 pacientes que no hemos visto los podamos ver", ha enfatizado el conseller de Sanidad en declaraciones a los medios de comunicación efectuadas tras visitar unas nuevas instalaciones sanitarias ubicadas en Sant Joan d'Alacant.