Sanidad crea 13 nuevas plazas en el Servicio de Urgencias del Hospital Marina Baixa para reforzar la atención a los pacientes

La Conselleria de Sanidad ha creado 13 nuevas plazas estructurales en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marina Baixa con el objetivo de reforzar la atención sanitaria en uno de los servicios con mayor actividad asistencial del departamento. La medida contempla la incorporación de seis enfermeras, seis técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y un facultativo especialista de Urgencias, lo que permitirá incrementar la capacidad asistencial del servicio y ofrecer una atención más ágil, segura y de mayor calidad a los pacientes.

La gerente del Departamento de Salud Marina Baixa, Beatriz Massa, ha destacado que la creación de estas nuevas plazas “supone una apuesta por consolidar y fortalecer un servicio esencial para nuestro departamento. Con este refuerzo incrementamos la capacidad asistencial de Urgencias y seguimos avanzando para ofrecer una atención más ágil, segura y de calidad a nuestros pacientes". El Departamento de Salud Marina Baixa atiende actualmente a una población SIP de 214.407 personas, de las que cerca del 23% tiene 65 años o más, un perfil demográfico que requiere una elevada capacidad de respuesta por parte del Servicio de Urgencias ante patologías agudas y procesos de mayor complejidad. Además de la población SIP asignada, el Departamento de Salud Marina Baixa atiende de forma continuada a población desplazada y a visitantes nacionales e internacionales, especialmente durante los periodos de mayor afluencia turística, lo que incrementa la demanda asistencial del Servicio de Urgencias.

Durante 2025, el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marina Baixa atendió 69.608 urgencias, mientras que el hospital registró 12.131 ingresos, siendo este servicio la principal puerta de entrada de la mayoría de los pacientes que requieren hospitalización por procesos agudos. La creación de estas nuevas plazas se suma a las medidas organizativas que el Departamento de Salud Marina Baixa viene impulsando para optimizar el funcionamiento del Servicio de Urgencias, entre ellas la aplicación del Sistema de Triaje Manchester, que permite priorizar la atención de los pacientes en función de la gravedad de su estado clínico y no del orden de llegada. El triaje, realizado por personal de enfermería específicamente formado, clasifica a los pacientes en distintos niveles de prioridad para garantizar que quienes presentan patologías con mayor riesgo reciban atención inmediata. Este sistema, implantado internacionalmente, contribuye a mejorar la seguridad clínica y la eficiencia asistencial. Con este refuerzo, el Hospital Universitario Marina Baixa continúa fortaleciendo uno de sus servicios estratégicos y consolida una estructura asistencial más sólida para responder a la demanda actual y futura.