Villajoyosa y el grupo Xoriguer trabajan conjuntamente para conservar gran parte de los árboles del IES Marcos Zaragoza

El Ayuntamiento de Villajoyosa y el Grupo Ecologista Xoriguer han trabajado de manera conjunta para conservar gran parte de los árboles del IES Marcos Zaragoza ubicados en la zona por donde transcurre el nuevo vial que mejorará los accesos al centro escolar.

El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, el responsable del grupo ecologista Jaume Vaello, técnicos municipales y de la empresa adjudicataria de los trabajos estudiaron “in situ” los ejemplares que se iban a mantener para poder construir el nuevo trazado.

El arbolado ubicado en la franja que transcurre desde la valla del TRAM hasta el nuevo límite del centro escolar se mantendrá hasta los dos metros de anchura. En este tramo se encuentran dos eucaliptus, dos carrascas, un ciprés, dos laureles, una morera, un ejemplar de adelfa y diez pinos. Una parte del arbolado ubicado de 2 metros hasta los 6 metros serán trasplantados a dicha zona verde, como una palmera datilera, un ejemplar de carrasca y una morera. Otros ejemplares son los que se eliminarán debido a su gran tamaño, por el tipo de raíz, axonomorfa, como trece pinos, un ejemplar de eucaliptus y otros porque presentan mal estado de conservación como una boungavillea. La decisión se ha tomado en base a criterios técnicos.

El vial transcurre por una zona de pinos de los que se mantendrán 15 que, además de continuar dando sombra, aumentarán de tamaño por no tener tanta competencia en la obtención de nutrientes y de energía solar.

Además, se mantienen dos ejemplares de Palmeras Washingtonia, una de ellas supera los 6 metros de altura. Las otras dos situadas a escasos metros, se mantendrá una de que será trasplantada; y un ejemplar de Casuarina (con dos troncos). Un ejemplar de Olmo quedará en el mismo lugar, al igual que algún pino por aumentarse la zona verde.

El Ayuntamiento y el Grupo Ecologista Xoriguer destacaron “la buena voluntad de las partes implicadas”. El grupo ecologista ha realizado además un catálogo de arbolado existente y se realizaron las comprobaciones in situ, señalizando con una cruz verde, los que se trasplantarían y previo a los trabajos de poda, arranque y replantación al lugar definitivo.