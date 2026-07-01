El histórico Poador de Callosa d'en Sarrià inicia su transformación en un gran espacio público y patrimonial

El Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià ha dado este miércoles un paso decisivo para la recuperación de uno de los espacios con mayor valor histórico y sentimental del municipio con la firma del acta de replanteo que autoriza oficialmente el inicio de las obras de rehabilitación del Poador.

Con este trámite administrativo comienza la ejecución de un proyecto largamente esperado por los vecinos, que permitirá recuperar un enclave ligado a la historia, las tradiciones y el patrimonio hidráulico de Callosa d'en Sarrià, transformándolo además en un gran espacio público para el disfrute de toda la ciudadanía.

La actuación cuenta con un presupuesto de adjudicación de 394.801,72 euros (IVA no incluido) y un plazo de ejecución de seis meses, por lo que está previsto que los trabajos concluyan entre finales de 2026 y principios de 2027.

El alcalde de Callosa d'en Sarrià, Andrés Molina Ferrándiz, ha destacado que "hoy es un día muy importante para Callosa porque culmina un largo trabajo iniciado hace varios años. Por fin podemos empezar una actuación muy esperada que recupera parte de nuestra identidad y devuelve a los vecinos un espacio histórico convertido en un lugar de convivencia para todas las generaciones".

Un proyecto que une patrimonio, historia y calidad de vida

El proyecto permitirá restaurar el histórico Pouador respetando su configuración original y recuperando elementos patrimoniales de gran valor, como el lavadero y el abrevadero, cuya cubierta será reconstruida inspirándose en la estética de los años veinte, cuando se construyó este conjunto.

Junto a la rehabilitación patrimonial, la parcela municipal anexa se transformará en un nuevo parque urbano que dispondrá de:

parque infantil; zonas de estancia para personas mayores; áreas de sombra con nuevo arbolado; mobiliario urbano; itinerarios completamente accesibles mediante una nueva rampa peatonal y un sistema de recirculación del agua que devolverá al Poador uno de sus elementos más característicos: el sonido permanente del agua, reforzando el valor paisajístico y ambiental del conjunto.

"El objetivo es recuperar un espacio histórico sin renunciar a las necesidades actuales de accesibilidad, sostenibilidad y disfrute ciudadano" señaló el primer edil.

Las obras comenzarán de forma compatible con las fiestas de Sant Jaume

Los primeros trabajos se desarrollarán durante el mes de julio en la parcela contigua al Poador, donde se realizarán labores de desbroce, retirada de vegetación, acondicionamiento del terreno y seguimiento arqueológico previo al inicio de la intervención principal.

El Ayuntamiento ha planificado el calendario de ejecución para compatibilizar las obras con la celebración de las tradicionales fiestas de Sant Jaume, uno de los acontecimientos más importantes del calendario festivo de Callosa d'en Sarrià.

Durante esas fechas únicamente se actuará en aquellas zonas que no interfieran con el desarrollo de las celebraciones. Una vez finalizadas las fiestas comenzarán las demoliciones de pavimentos y escaleras existentes y la intervención integral sobre el lavadero y el abrevadero.

Una inversión para conservar el patrimonio de Callosa d'en Sarrià

La recuperación del Pouador constituye una de las actuaciones patrimoniales más relevantes impulsadas por el Ayuntamiento en los últimos años y supone una apuesta por conservar la historia local al tiempo que se generan nuevos espacios públicos para la convivencia.

Con esta intervención, Callosa d'en Sarrià recuperará uno de sus rincones más representativos, preservando un elemento fundamental de su patrimonio hidráulico y convirtiéndolo en un espacio abierto, accesible y pensado para el disfrute de vecinos y visitantes.

El proyecto recuperará la imagen histórica del conjunto

El ingeniero y jefe de obra, Samuel Castán, ha explicado que la primera fase de los trabajos se centrará en la adecuación de la parcela anexa, donde se llevarán a cabo labores de desbroce, retirada de vegetación y el preceptivo seguimiento arqueológico antes de iniciar la intervención sobre el conjunto histórico.

"Durante el mes de julio actuaremos en la parcela contigua para preparar toda la obra y compatibilizar los trabajos con las fiestas de Sant Jaume. Una vez finalizadas las celebraciones comenzaremos la actuación sobre el abrevadero y el lavadero, ejecutando ya el grueso del proyecto", ha señalado.

Castán ha destacado que uno de los aspectos más importantes de la intervención será la recuperación de la imagen original del Pouador. "La nueva cubierta del lavadero se ha diseñado inspirándose en la estética de los años veinte, con el objetivo de devolver al conjunto su aspecto histórico y poner en valor este espacio tan representativo del patrimonio de Callosa d'en Sarrià".

Asimismo, ha explicado que la actuación incorporará una nueva zona verde completamente accesible, equipada con mobiliario urbano, juegos infantiles y una rampa peatonal que facilitará el acceso a todos los usuarios, integrando patrimonio, funcionalidad y accesibilidad en un único espacio público.

Finalmente Andrés Molina manifestó que "El inicio de estas obras marca el comienzo de una transformación que permitirá devolver al Pouador el protagonismo que siempre ha tenido en la memoria colectiva del municipio y garantizar su conservación para las próximas generaciones".