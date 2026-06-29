L’Alfàs anuncia la construcción de más de 150 viviendas de protección pública en alquiler asequible

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha anunciado la próxima construcción de más de 150 viviendas de protección pública en régimen de alquiler asequible en l´Alfàs del Pi. Así lo ha manifestado durante su visita a la parcela en la que está prevista esta promoción de viviendas, enmarcada en el Plan Vive Comunitat Valenciana impulsado por la Generalitat para ampliar el parque residencial. El alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, recordaba que el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi aprobaba en el pleno ordinario de mayo de 2024, la cesión de 9.221 m2s de suelo para la construcción de VPP -viviendas de protección pública- en el municipio, “con el objetivo de abordar la problemática de la vivienda”. Con este proyecto, se da respuesta al problema de vivienda, ampliando la oferta. Del mismo modo, ha explicado a la hora de adjudicar los inmuebles, “se tendrá en cuenta el criterio de empadronamiento”. Camarero ha realizado este anuncio durante su visita a los terrenos cedidos en el núcleo urbano, una parcela de 5.390,12 m², propiedad municipal, donde se ubicará la promoción de viviendas -entre 150 y 160 viviendas-, acompañada por el alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques. Posteriormente, han mantenido una reunión de trabajo en la que se ha acordado que el Consistorio avance en la tramitación de la encomienda de gestión a la Generalitat de esta parcela de más de 5.000 metros cuadrados, situada en la calle Herrería.

La vicepresidenta primera ha destacado el impacto de este proyecto, que supondrá “un incremento muy importante de la oferta de vivienda asequible en este municipio y dar una oportunidad real a los vecinos y vecinas de l´Alfàs del Pi”.

Una vez que se formalice la encomienda a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), la Generalitat publicará la licitación para la construcción y explotación de los inmuebles. Mediante la fórmula de colaboración público-privada, la empresa adjudicataria asumirá la edificación del complejo y la posterior gestión de los alquileres durante un periodo de 75 años.

“Desde el Consell somos conscientes de la necesidad de viviendas con precios razonables y consideramos que la fórmula del alquiler es una buena opción para dar nuevas oportunidades a muchas familias”, ha remarcado la vicepresidenta.. En ese sentido, Camarero ha recordado el esfuerzo que desde el Consell se está realizando para desarrollar el Plan Vive Comunitat Valenciana, que prevé impulsar la oferta de vivienda protegida esta legislatura mediante la colaboración público-privada.

“Una cifra que podremos alcanzar gracias a la magnífica respuesta de los municipios, el verdadero motor del Plan Vive, ya que, la puesta a disposición de sus suelos, junto a los medios técnicos y de gestión de la Generalitat, nos permiten avanzar con mayor velocidad”, ha declarado.

En esta línea, Camarero ha agradecido al alcalde y la corporación municipal “su generosidad y predisposición a colaborar en el Plan Vive” de la Generalitat. Del mismo modo, ha recordado que este tipo de viviendas se destinarán a personas que, debido a la actual situación del mercado inmobiliario, encuentran serias dificultades para acceder a un hogar.

Entre los colectivos prioritarios destacan los jóvenes, para quienes el nuevo decreto de Vivienda de Protección Pública (VPP) de la Generalitat reserva un 40 % de los inmuebles de las nuevas promociones. “Si alguien nos preocupa son los jóvenes y los grandes problemas que tienen para acceder a una vivienda en alquiler o compra”, ha remarcado.

Por su parte, el alcalde ha asegurado que con este proyecto “damos un gran empujón al problema de vivienda, ampliando la oferta”. Del mismo modo, ha explicado a la hora de adjudicar los inmuebles, “se tendrá en cuenta el criterio de empadronamiento”.