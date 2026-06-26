SkyFest Benidorm ultima el montaje del recinto que albergará durante todo el verano más de una veintena de eventos

SkyFest Benidorm ultima el montaje del nuevo recinto de ocio ubicado en los campos de fútbol Hermanos Martínez Munuera que albergará durante todo este verano más de una veintena de conciertos y otros eventos, como monólogos, espectáculos infantiles o festivales de Dj’s. El alcalde de la ciudad, Toni Pérez; el edil de Eventos, Jesús Carrobles; y otros concejales del gobierno local han visitado este viernes las instalaciones donde se desarrollará esta nueva oferta cultural, junto al CEO de SkyFest, Alexandre Frattini, y representantes de la UTE adjudicataria, para comprobar las labores de montaje y conocer de primera mano cómo será el recinto. El alcalde afirma que las instalaciones “se han pensado para convertirse en una referencia” y destaca la accesibilidad y la reducción de molestias de movilidad y en el barrio

El espacio se estrenará este domingo, 28 de junio, con la fiesta gratuita ‘Los 40 Playa Pop’, un festival presentado por el locutor Tony Aguilar que arrancará a partir de las 18 horas y contará con las actuaciones, entre otros, de Bombai y David Otero. Además, a lo largo del verano albergará numerosas propuestas musicales y de ocio, entre las que destacan festivales como el Latin Fest o el Oro Viejo, así como actuaciones de artistas como Chayanne, Serafín Zubiri en su ‘show’ de homenaje a Nino Bravo o el grupo Taburete.

Tal y como ha explicado Frattini, el recinto tiene capacidad para eventos de hasta unas 25.000 personas, aunque se ha dimensionado para albergar otros de menor capacidad y tamaño, con un aforo de entre 5.000 a 2.000 espectadores. Así, el mismo permanecerá montado hasta el mes de septiembre y se irá modulando en función del tipo de espectáculo y el público al que va dirigido. Cuenta con dos escenarios, de 14 y 20 metros respectivamente, y más de un centenar cabinas de baños, zonas de sombras refrigeradas, espacio chill-out y de descanso, más de 100 metros lineales de barras, oferta gastronómica, zonas verdes, terrazas vip y palcos súper vip. Todo ello, con el objetivo de poder abarcar un amplio abanico de público, ofreciendo también “experiencias premium para el público que busque este tipo de propuestas”, ha señalado el CEO de SkyFest.

“Hemos cuidado mucho todo el montaje de este recinto porque queremos que Benidorm tenga un recinto de referencia en el Mediterráneo y en España”, ha afirmado Alexandre Frattini, que además ha manifestado que durante los años que dura la concesión “queremos traer giras nacionales e internacionales, porque Benidorm se lo merece y porque en el escenario principal puede tocar perfectamente cualquier artista internacional”.

Por su parte, el alcalde Toni Pérez ha afirmado que con el SkyFest Benidorm los campos de fútbol municipales “han sufrido una transformación radical, pero sobre todo con mucho gusto, con muchísima accesibilidad y con muchísimo confort para que todos aquellos que quieran disfrutar de cualquiera de los eventos que se van a programar este verano en este recinto puedan disfrutar, más allá de él del sol, de la playa y de nuestros rascacielos, también de las estrellas y de la mejor música”.

El primer edil ha destacado que la adjudicataria es “una empresa, una UTE conformada por empresariado local para gestionar estos eventos con sensibilidad y con cariño, porque están ligados a Benidorm”. Asimismo, ha puesto en valor “la adecuación y transformación de este recinto deportivo, ahora ya preparadísimo para convertirse en una referencia de espacio accesible y que va a permitir conjugar la celebración de eventos con las menores molestias posibles para el barrio y también para la movilidad, la ocupación de los viales que conectan con esta zona y con el resto de actividad polideportiva del Guillermo Amor”.

Para finalizar, Toni Pérez ha señalado que “Benidorm cuenta con multitud de eventos a lo largo del año pero también necesita eventos musicales” y ha recordado que la ciudad “lleva años transitando en esta oferta musical, pero ahora da un salto increíble de calidad, sobre todo en cuanto a instalaciones, para ofrecer a propios y extraños, a residentes y a visitantes, una acción más para su ocio y además con medidas muy cuidadas”.

Programación

Como se ha avanzado anteriormente, la programación de SkyFest arrancará este domingo con la fiesta ‘opening’ de ‘Los 40 Playa Pop’, a beneficio de Anémona Marina Baixa, el Centro Ocupacional Doble Amor y la Comissió de Festes Majors Patronals. Una semana después será el turno del Latin Fest (4 y 5 de julio), tras el cual se celebrará el homenaje a Nino Bravo en la voz de Serafín Zubiri (17 de julio). El programa continúa con el festival Indiverso (18 de julio), Chayanne (24 de julio), K-Pop Las Guardianas del Ritmo (26 de julio), el festival Oro Viejo by Dj Nano (1 de agosto) y el espectáculo Dj Symphonic (21 de agosto). Habrá además un ciclo de monólogos, ‘Lo nunca visto’, por el que pasarán durante los meses de julio y agosto Miguel Lago, Luis Piedrahita, Grison, Álex Clavero, Isabel Rey, Miguel Miguel, David Puerto y David Cepo. También habrá espectáculos de magia y se representarán los musicales de Tarzán, Sonrisas y lágrimas y Totally Tina. A todo ello se añadirán las TardeOlé, en formato ‘beach club’, y eventos deportivos como la retransmisión de la final del Mundial de Fútbol o la Costa Blanca Cup.

Todas las actividades programadas finalizarán a las 00.30 horas entre semana, mientras que los fines de semana el horario de cierre será a las 02.30 horas.

Dispositivo de seguridad

La Comisaría de la Policía Local albergó ayer una reunión para cerrar el dispositivo de seguridad que se desplegará en el SkyFest y en sus alrededores en la celebración de eventos, con la participación de Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil. La misma incluyó también una visita para supervisar el recinto.