Playas y deporte

Actividades deportivas gratuitas durante el verano en la playa Centro de Villajoyosa

Del 1 de julio al 28 de agosto se impartirán sesiones de aquagym y Tai Quigong en la zona de la Basseta de l’Oli

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Playa Centro Villajoyosa Semana Santa
Playa Centro Villajoyosa Semana Santa | Onda Cero Marina Baixa

El próximo miércoles, 1 de julio, arranca “Estiu actiu a la platja Centre” de Villajoyosa, el programa de actividades deportivas gratuitas que ofrece la Concejalía de Deportes durante este verano en la zona de la Basseta de l’Oli.

Todos los interesados podrán asistir a sesiones de aquagym y de Tai Quigong sin inscripción previa. Las sesiones se impartirán del 1 al 22 de julio y del 3 al 28 de agosto.

Las clases de aquagym se ofrecerán los lunes, miércoles y viernes a las 9.30 horas y las sesiones de Tai Quigong se impartirán los martes y jueves a las 20.00 horas.

El concejal de Deportes, Peyo Lloret, explicó que “la Concejalía de Deportes pone de nuevo en marcha este programa de actividades deportivas que todos los años cuenta con un gran número de usuarios”. El edil del área apuntó que “queremos aprovechar el verano para incentivar un estilo de vida saludable y animar a los vecinos y turistas a que practiquen deporte junto al mar y dentro del mar”.

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